الإثنين، 13 جمادى الأولى 1445 ، 27 نوفمبر 2023

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التقديم الآن.. وظائف شاغرة في الجامعة الإسلامية بنظام التعاون

الجامعة الاسلامية
الجامعة الإسلامية
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أعلنت الجامعة الإسلامية عن فتح باب التقديم لطلبات التعاون مع الكوادر الوطنية، للتدريس في الجهات الأكاديمية وفق التخصصات التالية:اضافة اعلان

التخصصات

 تخصصات كلية الأنظمة والدراسات القضائية:
 القانون المدني.
 القانون المالي.
 القانون الدولي العـام.
 قانون الملكية الفكرية.
 القانون التجاري.
 القانون الجنائي.
 القانون الدولي الخاص.
 القانون الإداري.
 القانون الدستوري.
 قانون العمل والعمال.

تخصصات معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها

 تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.
 علم اللغة التطبيقي وفروعه.
 علم اللغة العربية.

الجامعة الإسلامية

تقع الجامعة الإسلامية على ضفاف وادي العقيق، على بُعد ١٠ كيلو مترات من المسجد النبوي، في الجهة الغربية من المدينة المنورة.

منح دراسية

تقدم المملكة العربية السعودية من خلال الجامعة الإسلامية منحاً طلابية تشمل برامج البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراة للطلاب المقيمين والدوليين

تنوع ثقافي

تضم الجامعة الإسلامية طلاباً من أكثر من ١٧٠ دولة يتحدثون بأكثر من ٥٠ لغة عالمية

الاعتماد المؤسسي

حازت الجامعة الإسلامية على الاعتماد المؤسسي غير المشروط بالإضافة إلى الاعتماد البرامجي ل٢٤ برنامجاً أكاديمياً وحصلت كليتا الحاسب والهندسة على اعتماد الـ ABET

طريقة التقديم

أوضحت الجامعة أن التقديم مُتاح حاليًا، وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/16هـ الموافق 2023/11/30م.
للتقديم تُرسل المؤهلات العلمية مصدقة مع الخبرات التدريبية - إن وجدت - إلى البريد الإلكتروني التالي:
 تخصصات كلية الأنظمة والدراسات القضائية - ([email protected]).
 تخصصات معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها - ([email protected]).

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