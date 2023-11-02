الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

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ينتهي اليوم.. لا يفوتك التسجيل على الوظائف العسكرية بـ "الجوازات"

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات "رجال" على رتبة  "جندي".اضافة اعلان

شروط التقديم

وأضافت أنه يتم استقبال طلبات القبول عبر منصة أبشر – التوظيف" لوزارة الداخلية على الرابط التالي (اضغط هنا) على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:
1- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.
2 - أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.
3 - أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.
 4 - أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.
5 - أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.
 6 - أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية. 

تنويه

- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة .


طريقة التقديم

وبدأ التقديم من السبت القادم 1445/4/13هـ عن طريق الرابط (اضغط هنا) وينتهي اليوم الخميس الموافق 1445/4/18هـ.
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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