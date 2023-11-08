رابط التقديم.. الجامعة الإسلامية تطرح وظائف تعليمية عن طريق المسابقة

كشفت الجامعة الإسلامية، عن استمرار التقديم لشغل وظائفها التعليمية
"معلم ممارس" في اللغة الإنجليزية للرجال عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين
بنظام التعاقد "دوام كامل" في التخصصات التالية:
1- تدريس اللغة الإنجليزية (ELT).
2- تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL).
3- تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TEFL).
4- تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL).
الوثائق المطلوبة- صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.
- صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة.
- صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية "الخبرات" وسجل الدرجات.
- سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية والخبرات العملية والمؤهلات العلمية.
شروط وإيضاحات- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.
- اجتياز المقابلة الشخصية في حال الترشيح.
- الحصول على الماجستير في التخصص المطلوب.
- إرفاق معادلة الشهادة عند التخرج من جامعة غير سعودية.
- ألا يقل التقدير في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جدًا.
- الحصول على درجة لا تقل عن 7.5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل.
- أن يكون نظام الدراسة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير عن طريق التفرغ التام "الانتظام الكلي والتعليم الحضوري".