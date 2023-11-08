رابط التقديم.. الجامعة الإسلامية تطرح وظائف تعليمية عن طريق المسابقة

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كشفت الجامعة الإسلامية، عن استمرار التقديم لشغل وظائفها التعليمية "معلم ممارس" في اللغة الإنجليزية للرجال عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين بنظام التعاقد "دوام كامل" في التخصصات التالية: اضافة اعلان

1- تدريس اللغة الإنجليزية (ELT).

2- تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL).

3- تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TEFL).

4- تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL).





الوثائق المطلوبة



شروط وإيضاحات



طريقة التقديم

