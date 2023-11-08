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رابط التقديم.. الجامعة الإسلامية تطرح وظائف تعليمية عن طريق المسابقة

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الجامعة الإسلامية
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كشفت الجامعة الإسلامية، عن استمرار التقديم لشغل وظائفها التعليمية "معلم ممارس" في اللغة الإنجليزية للرجال عن طريق المسابقة الوظيفية للسعوديين بنظام التعاقد "دوام كامل" في التخصصات التالية:اضافة اعلان
1- تدريس اللغة الإنجليزية (ELT).
2- تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية (TESL).
3- تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية (TEFL).
4- تدريس اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها (TESOL).

الوثائق المطلوبة

- صورة مصدقة من بيان الخدمة إن وجد.
- صورة من البطاقة الشخصية مع إحضار الأصل للمطابقة.
- صورة مصدقة من المؤهل العلمي أو الشهادات العملية "الخبرات" وسجل الدرجات.
- سيرة ذاتية موضحاً فيها جميع المعلومات الشخصية والخبرات العملية والمؤهلات العلمية.

شروط وإيضاحات

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام.
- اجتياز المقابلة الشخصية في حال الترشيح.
- الحصول على الماجستير في التخصص المطلوب.
- إرفاق معادلة الشهادة عند التخرج من جامعة غير سعودية.
- ألا يقل التقدير في مرحلتي البكالوريوس والماجستير عن جيد جدًا.
- الحصول على درجة لا تقل عن 7.5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادلها في اختبار التوفل.
- أن يكون نظام الدراسة لمرحلتي البكالوريوس والماجستير عن طريق التفرغ التام "الانتظام الكلي والتعليم الحضوري".

طريقة التقديم

 بدأ التقديم من اليوم الخميس 1445/4/18هـ عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الخميس 1445/4/25هـ.

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