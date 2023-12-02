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أكاديمية سينومي تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

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أعلنت أكاديمية سينومي بالشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم من (هدف) صندوق تنمية الموارد البشرية بدء التقديم في برنامج (التدريب المبتدئ بالتوظيف) في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

نبذة عن البرنامج:

- بالشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبدعم (هدف) من صندوق تنمية الموارد البشرية، تقدم أكاديمية سينومي أحد منشآت الشراكات الاستراتيجية برامج متنوعة في قطاع التجزئة معتمدة من City & Guild’s أحد أكبر الجهات الاعتماد البريطانية في التدريب المهني.


شروط القبول:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة
3- أن يكون المتقدم موافق على الشروط والاحكام والاقرار بالالتزام بالضوابط الخاصة بالمسار.
4- أن يكون المتقدم مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) أو النظام الخاص بالبرنامج.
5- أن يكون المتقدم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
6- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية واختبار القبول.
7- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
8- ألا يكون المتقدم طالباً أو على رأس العمل سواء موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو يتقاضى راتباً تقاعدياً.
9- ألا يكون المتقدم لديه سجل تجاري.
10- ألا يكون المتقدم قد حصل سابقاً على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
11- أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 28 عاماً.

مزايا البرنامج التدريبي:

1- توظيف فوري من اليوم الأول للتدريب.
2- مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.
3- تأمين طبي.
4- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
5- شهادة دبلوم معتمدة في نهاية البرنامج.

مدة البرنامج:

- لمدة 24 شهراً (تدريب صفي، تدريب تفاعلي، تدريب على رأس العمل).

طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
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