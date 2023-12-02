أكاديمية سينومي تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

أ أ

أعلنت أكاديمية سينومي بالشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبدعم من (هدف) صندوق تنمية الموارد البشرية بدء التقديم في برنامج (التدريب المبتدئ بالتوظيف) في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان





نبذة عن البرنامج:



شروط القبول:



مزايا البرنامج التدريبي:



مدة البرنامج:

