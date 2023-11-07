لا تفوت الفرصة.. استمرار التقديم على وظائف المدن الطبية بوزارة الداخلية

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كشفت وزارة الداخلية "برنامج المدن الطبية" بالإدارة العامة للخدمات الطبية عن استمرار التوظيف لشغل الوظائف المدنية في المجالات "الإدارية والفنية والصحية والطبية" في عدد من مناطق المملكة على النحو التالي: اضافة اعلان





* المسميات الوظيفية:



* الشروط العامة:



* الوثائق المطلوب إرفاقها:



* طريقة التقديم:

