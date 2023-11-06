ينبع أرامكو تعلن عن بدء التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عن بدء التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني للطلبة السعوديين (بكالوريوس ودبلوم) للعام 2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل التالية:





مسمى البرنامج:

الشروط:

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برنامج ياسرف للتدريب التعاوني 2024م.الفئة المستهدفة:طلبة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات.ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.يجب أن يكون لدى المتقدمين معدل تراكمي لا يقل عن 2.6 من 4 للتخصصات الفنية و 2.8 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.





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