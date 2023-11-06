ينبع أرامكو تعلن عن بدء التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني

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أعلنت شركة ينبع أرامكو
سينوبك للتكرير (ياسرف) عن بدء التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني للطلبة السعوديين
(بكالوريوس ودبلوم) للعام 2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل التالية:
مسمى البرنامج:
برنامج ياسرف للتدريب التعاوني 2024م.
الفئة المستهدفة:
طلبة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات.
الشروط:
ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
يجب أن يكون لدى المتقدمين معدل تراكمي لا يقل عن 2.6 من 4 للتخصصات الفنية و 2.8 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.
عن الشركة:
شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) المحدودة، وهي شركة تمتلكها شركتا أرامكو السعودية وتشاينا بتروكيميكال كوربوريشن (سينوبك) هي شركة عالمية تمتلك مصفاة تحويلية متكاملة تغطي مساحة مقدارها حوالي 2.5 مليون متر مربع في مدينة ينبع الصناعية، وهي المشروع الرائد والجاذب الرئيسي في ينبع.
موعد التقديم:
التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م.
رابط التقديم - (اضغط هنا).