الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ينبع أرامكو تعلن عن بدء التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني

ارامكو السعودية
أرامكو
أ أ

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عن بدء التسجيل ببرنامج التدريب التعاوني للطلبة السعوديين (بكالوريوس ودبلوم) للعام 2024م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التسجيل التالية:

مسمى البرنامج:



 برنامج ياسرف للتدريب التعاوني 2024م.
الفئة المستهدفة:

 طلبة الدبلوم أو البكالوريوس في مختلف التخصصات.

الشروط:



 ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
 يجب أن يكون لدى المتقدمين معدل تراكمي لا يقل عن 2.6 من 4 للتخصصات الفنية و 2.8 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها.

اضافة اعلان


عن الشركة:


 شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) المحدودة، وهي شركة تمتلكها شركتا أرامكو السعودية وتشاينا بتروكيميكال كوربوريشن (سينوبك) هي شركة عالمية تمتلك مصفاة تحويلية متكاملة تغطي مساحة مقدارها حوالي 2.5 مليون متر مربع في مدينة ينبع الصناعية، وهي المشروع الرائد والجاذب الرئيسي في ينبع.

موعد التقديم:


 التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م.

رابط التقديم - (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

آبل
8:22 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أكاديمية مطوري آبل تعلن عن فتح باب القبول في البرنامج التأسيسي.. رابط التسجيل

أكاديمية الطاقة والمياه
8:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف.. التفاصيل كاملة

السيرة الذاتية - - توكلنا
5:58 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

خلال دقائق.. 6 خطوات لإنشاء سيرتك الذانية على توكلنا

حساب المواطن - ريال
5:24 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هل تؤثر الحالة الاجتماعية على الأهلية؟ حساب المواطن يوضح

اقرأ أيضا

قبيل إيداع دفعة نوفمبر.. تنبيه من حساب المواطن بخصوص تحديث البيانات

قبل صرف دفعة نوفمبر.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بشأن الآيبان البنكي

تحذير عاجل من إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات

نقل المديونية وإعادة جدولة القرض العقاري.. "سكني" يكشف التفاصيل

عاجل.. "التعليم" تحدد موعد صرف مكافأة نوفمبر للطلاب وخطوات الاستعلام

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

ارامكو السعودية 7:19 م الإثنين، 30 أكتوبر 2023

وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر.. رابط التقديم

رواتب - راتب - ريال - وظائف 10:17 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

رواتب حتى 14 ألف ريال.. الإعلان عن مئات الوظائف وفرص العمل للخريجين

F8VsZE-W8AAKH1d 11:18 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

جهز أوراقك الآن.. مئات الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات

فرص وظائف 9:46 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

وظائف بجهة حكومية في الرياض.. رابط التقديم

اقرأ أيضا

زواج ---
1:15 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

إعانة الزواج للأيتام.. الخطوات وشروط الاستحقاق

download
12:05 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بمدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الضمان الاجتماعي
11:15 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. تعرّف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي وطريقة الاعتراض

مدرستي
10:03 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. خطوة بخطوة للطلاب.. كيفية حل الواجب وتسليمه عبر منصة "مدرستي"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ت
9:11 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"تركته لله".. شاب يحطم عود المعازف بعد انشغال دام 10 سنوات

نزاهة
9:06 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

الموارد البشرية
9:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "الموارد البشرية" تزف بشرى لهؤلاء الاشخاص

أكاديمية الطاقة والمياه
8:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف.. التفاصيل كاملة

الطقس - الارصاد - سحب - غيوم
7:54 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هطول أمطار على جدة وحائل وغيوم وضباب على جبلي شدا الأسفل والأعلى

الحرب على المخدرات
7:42 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

في جازان والرياض والداير ..ضبط مخالفين وكميات كبيرة من السموم