فتح باب التوظيف في مشروع حكومي لحملة البكالوريوس برواتب مجزية

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أعلنت شركة القدية للاستثمار (مشروع حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل (12) وظيفة شاغرة لحملة
البكالوريوس في مختلف التخصصات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) على النحو
التالي:
- مدير أول السلامة والأمن والامتثال
- مدير تطوير أول
- مدير التصميم - الضيافة
- مدير الركوب والعروض
- مشارك التخطيط والتحليل المالي
- مساعد مدير التخطيط والتحليل المالي
- مدير التخطيط والتحليل المالي
- مدير تجاري
- مدير الإعداد
- مساعد أول ضمان جودة تقنية المعلومات
- مساعد أول استراتيجية وتخطيط تقنية المعلومات
- مساعد لاكتساب المواهب
التخصصات
المطلوبة:
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- المالية
- إدارة المشاريع
- إدارة المخاطر
- إدارة الضيافة
- المحاسبة
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- الهندسة
- الهندسة المعمارية
- الهندسة الميكانيكية
- أي تخصصات ذات صلة.
نبذة عن الشركة:
شركة القدية للاستثمار هي شركة تطوير عقاري تتولى ثاني اكبر مشروع عقاري في العالم وهو تطوير القدية عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة وتساهم الشركة لجذب الزوار الدوليين والمحليين مما يساهم في تطلع المملكة العربية السعودية الى تعزيز قطاع الترفيه ونوعية الحياة والطموح السياحي.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا