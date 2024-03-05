فتح باب التوظيف في مشروع حكومي لحملة البكالوريوس برواتب مجزية

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أعلنت شركة القدية للاستثمار (مشروع حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل (12) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) على النحو التالي:



- مدير أول السلامة والأمن والامتثال



- مدير تطوير أول



- مدير التصميم - الضيافة



- مدير الركوب والعروض



- مشارك التخطيط والتحليل المالي



- مساعد مدير التخطيط والتحليل المالي



- مدير التخطيط والتحليل المالي



- مدير تجاري



- مدير الإعداد



- مساعد أول ضمان جودة تقنية المعلومات



- مساعد أول استراتيجية وتخطيط تقنية المعلومات



- مساعد لاكتساب المواهب





التخصصات المطلوبة:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:

