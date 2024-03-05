الثلاثاء، 24 شعبان 1445 ، 05 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فتح باب التوظيف في مشروع حكومي لحملة البكالوريوس برواتب مجزية

وظائف حكومية
ارشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت شركة القدية للاستثمار (مشروع حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل (12) وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات (الإدارية، المالية، التقنية، الهندسية) على النحو التالي:اضافة اعلان

- مدير أول السلامة والأمن والامتثال

- مدير تطوير أول

- مدير التصميم - الضيافة

- مدير الركوب والعروض

- مشارك التخطيط والتحليل المالي

- مساعد مدير التخطيط والتحليل المالي

- مدير التخطيط والتحليل المالي

- مدير تجاري

- مدير الإعداد

- مساعد أول ضمان جودة تقنية المعلومات

- مساعد أول استراتيجية وتخطيط تقنية المعلومات

- مساعد لاكتساب المواهب

التخصصات المطلوبة:




- إدارة الأعمال                 

- الموارد البشرية                  

- المالية              

- إدارة المشاريع    

- إدارة المخاطر

- إدارة الضيافة            

- المحاسبة

- علوم الحاسب

- نظم المعلومات                           

- تقنية المعلومات

- الهندسة                         

- الهندسة المعمارية

- الهندسة الميكانيكية          

- أي تخصصات ذات صلة.


نبذة عن الشركة:



شركة القدية للاستثمار هي شركة تطوير عقاري تتولى ثاني اكبر مشروع عقاري في العالم وهو تطوير القدية عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة وتساهم الشركة لجذب الزوار الدوليين والمحليين مما يساهم في تطلع المملكة العربية السعودية الى تعزيز قطاع الترفيه ونوعية الحياة والطموح السياحي.

طريقة التقديم:



التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. مشكلة تقنية في وصول.. هل يؤثر على استحقاق الدعم لمستفيدي الموارد البشرية؟

نرى بالعشرة والعشرين.. شاهد عيان يروي كيف أنقذ طفلا من كلاب مسعورة بتبوك؟

عاجل.. بعد صدور نتائجها في حساب المواطن.. ما هي شروط الأهلية؟

تنبيه من حساب المواطن لهؤلاء بمراجعة حساباتهم فورًا بعد صدور نتائج الأهلية

تعرّف على سبب نقص الدفعة المالية من حساب المواطن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مركز الارصاد الوطني 8:52 ص الأحد، 11 فبراير 2024

ينتهي اليوم.. رابط وطريقة التقديم على وظائف المركز الوطني للأرصاد

مؤسسة-مسك-1200x900 5:40 م السبت، 10 فبراير 2024

مؤسسة مسك بالتعاون مع وزارة الصناعة تعلن عن برنامج منتهي بالتوظيف الفوري

جامعة ام القرى 5:03 م السبت، 10 فبراير 2024

عاجل.. رابط وتخصصات جامعة أم القرى قبل ساعات من إغلاق باب التقديم

رابط-تسجيل-دخول-الموارد-البشرية-1442 5:01 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. الموارد البشرية تطرح عشرات الوظائف في مختلف المناطق