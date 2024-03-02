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التقديم يبدأ الإثنين.. تفاصيل الوظائف المتاحة في جامعة بيشة

جامعة بيشة
جامعة بيشة
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أعلنت جامعة بيشة عن توفر عدد (24) وظيفة لشغلها بنظام التعاقد للكوادر الوطنية من الجنسين في عدد من التخصصات:

شروط وظائف جامعة بيشة:اضافة اعلان



-  أن يكون المتقـدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

- أن يكـون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.

-  معادلة المؤهل مـن وزارة التعليـم للحاصلين علـى درجاتهـم العلمية من خارج المملكة.

- توفر اختبار القدرة المعرفية.

- توفر اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL,IELTS,STEP) وإرفاق درجة الأختبار.
- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

- أن يكون المتقدم غير مرتبط بعمل حكومـي.

- أن يكون التقديم على وظيفة واحدة من الوظائف المعلنة.

الوثائق المطلوبة عند التقديم وأن تكون بصيغة (PDF):


- صور المؤهلات العلمية.
- صور من معادلة الشهادة.
- صور الخبرات العملية.
- صورة من الهوية الوطنية.

تنويه:



سيتم إستبعاد الطلب في الحالات التالي:

- عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالنتقدم.

- عدم إرفاق المستندات المطلوبة.

- عدم  وضوح المستندات.

- عدم صحة البيانات المدخلة.

طريقة التقديم:



يبدأ التقديم  الأثنين 1445/8/23هـ (الموافق: 2024/3/4م) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/8/29هـ (الموافق: 2024/3/10م)

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