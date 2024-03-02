التقديم يبدأ الإثنين.. تفاصيل الوظائف المتاحة في جامعة بيشة

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أعلنت جامعة بيشة عن توفر عدد (24) وظيفة لشغلها بنظام التعاقد للكوادر الوطنية من الجنسين في عدد من التخصصات:





شروط وظائف جامعة بيشة:



الوثائق المطلوبة عند التقديم وأن تكون بصيغة (PDF):



تنويه:



طريقة التقديم: