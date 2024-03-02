التقديم يبدأ الإثنين.. تفاصيل الوظائف المتاحة في جامعة بيشة

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أعلنت جامعة
بيشة عن توفر عدد (24) وظيفة لشغلها بنظام التعاقد للكوادر الوطنية من الجنسين في
عدد من التخصصات:
شروط وظائف
جامعة بيشة:
- أن يكون المتقـدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- أن يكـون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- ألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة.
- معادلة المؤهل مـن وزارة التعليـم للحاصلين علـى درجاتهـم العلمية من خارج المملكة.
- توفر اختبار القدرة المعرفية.
- توفر اختبار اللغة الإنجليزية (TOFEL,IELTS,STEP) وإرفاق درجة الأختبار.
- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم غير مرتبط بعمل حكومـي.
- أن يكون التقديم على وظيفة واحدة من الوظائف المعلنة.
الوثائق
المطلوبة عند التقديم وأن تكون بصيغة (PDF):
- صور المؤهلات العلمية.
- صور من معادلة الشهادة.
- صور الخبرات العملية.
- صورة من الهوية الوطنية.
تنويه:
سيتم إستبعاد الطلب في الحالات التالي:
- عدم إرفاق الهوية الوطنية الخاصة بالنتقدم.
- عدم إرفاق المستندات المطلوبة.
- عدم وضوح المستندات.
- عدم صحة البيانات المدخلة.
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم الأثنين 1445/8/23هـ (الموافق: 2024/3/4م) من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأحد 1445/8/29هـ (الموافق: 2024/3/10م)