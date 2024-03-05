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بشرى للخريجين.. هيئة الملكية الفكرية تفتح باب التوظيف في عدة تخصصات

الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرياض
أ أ
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أعلنت هيئة الملكية الفكرية بالرياض، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى "تشمل وظائف لا تتطلب خبرة"، حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

هيئة الملكية الفكرية تفتح باب التوظيف في عدة تخصصات

1 - مراجع داخلي.
2 - مساعد العلامة التجارية.
3 - فاحص براءات الاختراع.
4 - فاحص العلامات التجارية.
5 - فاحص حقوق الطبع والنشر.
 6 - وظائف متعددة.

التخصصات المطلوبة

- المحاسبة
- الموسيق
- هندسة المواد
- إدارة الأعمال
- الكيمياء الطبية
- الكيمياء الحيوية
- تقنية المعلومات
- الكيمياء العضوية
- كيمياء البوليمرات
- الكيمياء العضوية
- التكنولوجيا الحيوية
- هندسة الاتصالات
- علوم الحاسب الآلي
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الميكانيكية
- تخصصات ذو صلة
- الكيمياء غير العضوية
- الكيمياء غير العضوية
- هندسة البترول - الحفر
- هندسة البترول - الإنتاج
- هندسة البتروكيماويات
- هندسة البترول – الخزانات
- الكيمياء الطبية والبيولوجية

الشروط

1 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
4 - إجادة اللغة الإنجليزية "مستوى متوسط فأعلى".
5 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة

وهيئة الملكية الفكرية هي هيئة حكومية في مدينة الرياض، لحماية وتنظيم مجالات الملكية الفكرية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وإتاحتها للجمهور، والتوعية بأهمية الملكية الفكرية وحماية حقوقها، وتمثيل المملكة في المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الملكية الفكرية، والدفاع عن مصالحها.




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