بشرى للخريجين.. هيئة الملكية الفكرية تفتح باب التوظيف في عدة تخصصات

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أعلنت
هيئة الملكية الفكرية بالرياض، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى "تشمل
وظائف لا تتطلب خبرة"، حسب المسميات والشروط التالية:
هيئة الملكية الفكرية تفتح باب التوظيف في عدة تخصصات1 -
مراجع داخلي.
2 - مساعد العلامة التجارية.
3 - فاحص براءات الاختراع.
4 - فاحص العلامات التجارية.
5 - فاحص حقوق الطبع والنشر.
6 - وظائف متعددة.
التخصصات
المطلوبة-
المحاسبة
- الموسيق
- هندسة المواد
- إدارة الأعمال
- الكيمياء الطبية
- الكيمياء الحيوية
- تقنية المعلومات
- الكيمياء العضوية
- كيمياء البوليمرات
- الكيمياء العضوية
- التكنولوجيا الحيوية
- هندسة الاتصالات
- علوم الحاسب الآلي
- الهندسة الكيميائية
- الهندسة الميكانيكية
- تخصصات ذو صلة
- الكيمياء غير العضوية
- الكيمياء غير العضوية
- هندسة البترول - الحفر
- هندسة البترول - الإنتاج
- هندسة البتروكيماويات
- هندسة البترول – الخزانات
- الكيمياء الطبية والبيولوجية
الشروط1 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
4 - إجادة اللغة الإنجليزية "مستوى متوسط فأعلى".
5 - حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه أو ما يعادلها.