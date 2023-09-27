80 % نسبة محافظة "الخطوط الجوية" على مواعيد الرحلات

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حققت الخطوط السعودية المركز التاسع عالمياً في معدل انضباط مواعيد الرحلات وفق تقرير موقع CIRIUM المستقل والمتخصص في مجال الطيران ومعلومات المطارات ورصد انضباط الرحلات الجوية. اضافة اعلان



مؤشر وصول الرحلات في الوقت المحدد:



وأشار التقرير إلى حصول المملكة على نسبة 80,14% في مؤشر وصول الرحلات في الوقت المحدد لشهر أغسطس 2023.



ويأتي الإنجاز استكمالاً لأداء الخطوط السعودية المتميز خلال شهري يوليو ويونيو الماضيين، حيث حققت المركزين الثالث والخامس على التوالي بين أفضل خمس شركات طيران، مسجلة نسبتي 83.76% و84.11% تباعاً على مؤشر الوصول في الوقت المحدد.



وقال مدير عام مجموعة الخطوط السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر إن تواجد الخطوط السعودية المستمر في المراكز الأولى وفق تصنيفات موقع CIRIUM العالمية، يعكس الالتزام الراسخ بتحقيق التميز وحرصها على توفير تجربة عالمية المستوى للضيوف.



العمليات التشغيلية:

ولفت إلى أن المعدلات المميزة للعمليات التشغيلية تعتبر أولى الثمار التي تجنيها الخطوط السعودية على إثر البدء بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية لمنظومة العمليات باستخدام أحدث الأنظمة الرقمية لتحسين كفاءة وانضباط الرحلات.