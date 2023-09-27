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صحيفة تواصل الالكترونية

وظائف شاغرة في الخطوط الجوية .. المسميات ورابط التقديم

الطائرة
طائرة
أ أ
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أعلنت الخطوط الجوية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح التوظيف لحملة الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات بمحافظة جدة، اضافة اعلان

جاء ذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدقق حسابات.
2- مُدقق تقنية المعلومات.
3- أخصائي الخزينة.
4- مدير العلامة التجارية.

التخصصات المطلوبة:

- إدارة الأعمال.
- الإدارة العامة.
- الإدارة الصناعية.
- التسويق.
- العلاقات العامة.
- المالية.
- المحاسبة.
- القانون.
- تقنية المعلومات.
- نظم المعلومات الإدارية.
- علوم الحاسب.
- نظم المعلومات.
- الهندسة.
- أو ما يعادلها.


نبذة عن الشركة:

- الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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