وظائف شاغرة في الخطوط الجوية .. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت الخطوط الجوية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) فتح التوظيف لحملة الشهادة الجامعية في مختلف التخصصات بمحافظة جدة، اضافة اعلان



جاء ذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.



الوظائف:



التخصصات المطلوبة:



نبذة عن الشركة:



طريقة التقديم:



1- مدقق حسابات.2- مُدقق تقنية المعلومات.3- أخصائي الخزينة.4- مدير العلامة التجارية.- إدارة الأعمال.- الإدارة العامة.- الإدارة الصناعية.- التسويق.- العلاقات العامة.- المالية.- المحاسبة.- القانون.- تقنية المعلومات.- نظم المعلومات الإدارية.- علوم الحاسب.- نظم المعلومات.- الهندسة.- أو ما يعادلها.- الخطوط السعودية هي أول شركة طيران تأسست في شبه الجزيرة العربية، بدأت في عام 1945م مع طائرة من طراز DC-3، ومنذ ذلك الحين وهي تسير قدمًا نحو التميز مسجلة أعلى مستوى من الكفاءة والسلامة وخدمة العملاء كما هو معترف به في مختلف المنظمات الدولية والهيئات التنظيمية.- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):