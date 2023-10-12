8 آلاف مدرسة تدخل في مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي"

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ارتفع عدد المدارس المستهدفة في مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي" إلى أكثر من 8 آلاف مدرسة حكومية وأهلية في مختلف مناطق المملكة. اضافة اعلان

وأطلقت المبادرة وزارة التعليم بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".





توعية طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية





البرمجة والذكاء الاصطناعي





اكتشاف المتميزين من الطلاب



وترمي مبادرة "ساعة الذكاء الاصطناعي" ثاني مبادرات الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى"، إلى توعية طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية حول الذكاء الاصطناعي ومستقبله المتطور.وتهدف إلى تحفيز هذا الجيل على المضي قدمًا نحو عالم التقنيات المتقدمة، وفتح الآفاق أمامهم، عبر المشاركة في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي للتأهل والمنافسة في المحافل العلمية العالمية.ويستهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى" الذي أعلنت عنه (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة“ طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية من مختلف مناطق المملكة.وتسعى التجربة إلى تدربيهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر الرابط التالي: ‏ ‏https://www.mawhiba.org/NOPAI/Pages/default.aspx.ويهدف الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى اكتشاف المتميزين من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي.وبناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل الحالي في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة.