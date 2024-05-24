عاجل.. توفي والده وعليه أقساط.. هل يعفى من سدادها في الصندوق العقاري؟

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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن إمكانية إعفاء والده المتوفي من سدادها.



إعفاء المتوفي من أقساط الصندوق العقاري:



نقل المديونية من بنك إلى آخر:

