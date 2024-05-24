الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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عاجل.. توفي والده وعليه أقساط.. هل يعفى من سدادها في الصندوق العقاري؟

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن إمكانية إعفاء والده المتوفي من سدادها.

إعفاء المتوفي من أقساط الصندوق العقاري:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس يقول فيه :" والدي توفى قبل أسبوعين وعليه أقساط لكم ، هل يعفى من السداد؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين على استفساره بالقول :" عزيزي المستفيد.. يمكنكم التقديم و المتابعة على طلب إعفاء متوفى عبر الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقارية من خلال الرابط التالي (هنا)  : التقديم عبر النفاذ الوطني الخاص بمقدم الطلب ومن ثم تعبئة بيانات المتوفى..  سعدنا بتواصلك ".

نقل المديونية من بنك إلى آخر:

بينما كشف حساب العناية بالمستفيدين، عن حقيقة توقف الدعم في حال نقل المديونية من بنك إلى آخر.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول للصندوق العقاري عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس يقول فيه :" السلام عليكم في حال نقل المديونية من بنك إلي بنك آخر هل يتوقف الدعم؟".
وجاء الرد على سؤاله بالقول : "عزيزي المستفيد.. يمكنكم حالياً الاستفادة من برامج نقل المديونية مع استمرارية الدعم السكني على منتج شراء وحدة جاهزة من السوق ومنتج البناء الذاتي المكتمل البناء , مع العلم أنه لا يشمل منتج البيع على الخارطة ومنتج التمويل القائم و المستفيدين الحاصلين على مبادرة العسكريين والمدنيين.

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