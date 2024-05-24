عاجل.. ما المقصود بمنتج التمويل القائم في الصندوق العقاري؟

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رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل فيه عن المقصود بالتمويل القائم.



منتج التمويل القائم:



جدولة مبالغ الدعم السكني المتأخرة في الصندوق العقاري:



طلب جديد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس يقول فيه :"ماهو التمويل القائم؟".وجاء الرد من على استفساره بالقول :"عزيزي المستفيد.. المقصود بمنتج التمويل القائم , هو تحويل التمويل العقاري القائم من قبل الجهات التمويلية إلى تمويل مدعوم.. سعدنا بتواصلك ".كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية رجوع الدعم الحكومي بعد زيارة المقيم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. متى ترجع الفلوس الدعم الحكومي بعد زيارة المقيم؟".ورد حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة إكس على سؤاله بالقول :"وعليكم السلام.. عزيزي المستفيد بعد قبول طلب تحديث بيانات منتج البناء الذاتي , سيتم جدولة جميع مبالغ الدعم السكني المتأخرة ليتم إيداعها بأثر رجعي في أقرب وقت بإذن الله.. سعدنا بتواصلك".أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن، يستعلم عن كيفية الحصول على قرض.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أقدر أخذ قرض من عندكم على تمويل العقاري من بنكي.. وكيف أقدم؟".وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".