عاجل.. ما المقصود بمنتج التمويل القائم في الصندوق العقاري؟

أ أ
رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل فيه عن المقصود بالتمويل القائم.
منتج التمويل القائم:وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس يقول فيه :"ماهو التمويل القائم؟".
وجاء الرد من على استفساره بالقول :"عزيزي المستفيد.. المقصود بمنتج التمويل القائم , هو تحويل التمويل العقاري القائم من قبل الجهات التمويلية إلى تمويل مدعوم.. سعدنا بتواصلك ".
جدولة مبالغ الدعم السكني المتأخرة في الصندوق العقاري:كما تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية رجوع الدعم الحكومي بعد زيارة المقيم.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. متى ترجع الفلوس الدعم الحكومي بعد زيارة المقيم؟".
ورد حساب العناية بالمستفيدين عبر منصة إكس على سؤاله بالقول :"وعليكم السلام.. عزيزي المستفيد بعد قبول طلب تحديث بيانات منتج البناء الذاتي , سيتم جدولة جميع مبالغ الدعم السكني المتأخرة ليتم إيداعها بأثر رجعي في أقرب وقت بإذن الله.. سعدنا بتواصلك".
طلب جديد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:أيضا تفاعل حساب العناية بالمستفيدين، مع استفسار من قبل مواطن، يستعلم عن كيفية الحصول على قرض.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم.. كيف أقدر أخذ قرض من عندكم على تمويل العقاري من بنكي.. وكيف أقدم؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".