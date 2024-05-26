تجري أنهارًا.. شاهد السيول المتدفقة شمال غرب أبها

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جرت
ظهر اليوم الأحد، السيول المتدفقة بقوة شمال غرب أبها؛ نتيجة تساقط أمطار غزيرة مع تقلبات
جوية بمنطقة عسير.
تقلبات
جوية وأمطار وسيول بأبهاوأظهر
مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت سيول أبها بعسير، وذلك
بعدما تساقطت الأمطار بغزارة مع برديات ورياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار.
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار
رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير،
الباحة ومكة المكرمة.
في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة
المسبوقة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.
شمال غرب #ابها الان س ٤.٣٠ م الأحد ١٨ ذوالقعدة ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 26, 2024
عضو المجموعة حمد أبوغانم pic.twitter.com/0XgTcHsvcv