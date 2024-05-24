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عاجل.. إيجار تكشف كيفية استرداد المبلغ المحول حال تعليق الطلب؟

إيجار
إيجار
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تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن كيفية استردا المبلغ حال تعليق الطلب.

استرداد المبلغ المحول عبر إيجار:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :"طلبت استرداد المبلغ والطلب معلق مع أن الاسم الرباعي متطابق بين الحساب والآيبان، فضلا حلوا المشكلة".
وجاء الرد من المنصة على سؤاله :"حياك الله..  يتم استرداد المبلغ من المحفظة إلى الحساب البنكي خلال 5 أيام عمل باستثناء الجمعة والسبت.. نسعد بخدمتك".

دفع إيجار مسبق عبر منصة إيجار:

أيضا ردت منصة إيجار على تساؤل من قبل أحد الأشخاص يستفسر فيه عن إمكانية دفع شهرين متتاليين مقدما عبر المنصة.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. عندي استفسار بخصوص دفع الإيجار عبر المنصة؛ هل أستطيع دفع إيجار شهرين مقدمًا ؟ وما هي الآلية المتبعة في حال كان الإجراء متاحا؟".
وجاء الرد من المنصة على استفساره :"حياك الله يتم سداد القيمة الإيجارية حسب جدول الدفعات في نسخة العقد.. نسعد بخدمتك".

إنهاء العقد من المؤجر قبل الموعد المحدد:

كما تفاعلت منصة إيجار مع سؤال من أحد المستأجرين، والذي يستفسر عن إمكانية إنهاء العقد من قبل المؤجر قبل الوقت المحدد في العقد.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للمنصة يقول فيه :"السلام عليكم.. أخي الفاضل ما هو حق المستأجر في حال قام المؤجر بإرسال رغبته بعدم التجديد وطلب الإخلاء قبل انتهاء العقد بمدة أقل من ٦٠ يوما أي قبل انتهاء العقد بـ ٤٩ يوما".
وجاء الرد على استفساره بالقول :" وعليكم السلام.. حياك الله، في حال عدم الرغبة في التجديد يجب إخلاء العقار مع مدة انتهاء العقد نسعد بخدمتك".

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