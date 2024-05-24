موعد إيداع الدعم السكني للدفعة الجديدة

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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة من الدعم السكني.

جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد عبر حساب العناية بالمستفيدين قال فيه : "هل يتم إيداع الدعم السكني اليوم؟".

وأجاب سكني بقوله "تحية طيبة، تاريخ إيداع الدعم ثابت على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، على أن يتم الإيداع في مدة اقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي، ما عدا القسط الأول يتم إيداعه بعد سداده أياً كان التاريخ".



شروط الحصول على الدعم السكني



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