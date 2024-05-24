الجمعة، 16 ذو القعدة 1445 ، 24 مايو 2024

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موعد إيداع الدعم السكني للدفعة الجديدة

سكني
سكني
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تفاعل برنامج سكني مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة من الدعم السكني.
جاء ذلك في رد من سكني على سؤال مستفيد عبر حساب العناية بالمستفيدين قال فيه : "هل يتم إيداع الدعم السكني اليوم؟".
وأجاب سكني بقوله "تحية طيبة، تاريخ إيداع الدعم ثابت على أن يكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي لجميع المستفيدين، على أن يتم الإيداع في مدة اقصاها 5 أيام عمل بعد يوم 24 من الشهر الميلادي، ما عدا القسط الأول يتم إيداعه بعد سداده أياً كان التاريخ".

شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

التسجيل في الدعم السكني

يتم التسجيل في الدعم السكني من خلال الخطوات التالية:
التسجيل في خدمات منصة سكني لطلب الدعم السكني من هنا
أدخل رقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد،
اضغط (التحقق).
أدخل البريـد الإلكتروني، وكلمـة المـرور الخاصـة بالحسـاب، ورقـم الجـوال ورمـز التفعيـل.
بعد إتمام عملية التسجيل، اضغط على أيقونة (التقديم لطلب الدعم السكني).
اقرأ الشروط والأحكام واختر الموافقة
اضغط على (موافق).
أجب على الأسئلة حول المسكن الحالي، وتأكد من صحة بيانات العائلة.
إذا أكملت عملية التســجيل بالاستحقاق، ســوف تظهر رسـالة (تهانيـنا، أنت الآن مؤهل للحصول على الدعم السـكني).
ويتم التسجيل إلكترونًيا عبر تطبيق أو منصة سكني عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي من هنا.

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تنبيه جديد من سكني حول موعد إيداع الدعم الشهري

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