تنبيه عاجل لـ "التعليم" بشأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول

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أعلنت
وزار التعليم أن الطالب المتغيب بدون عذر لا يُعاد له الاختبارات القصيرة، ولا يُمنح
درجات تعويضية في المشاركة والتفاعل.
وأوضحت حسب "الميدان التعليمي"، أنه نم إسناد تنفيذ حصة النشاط لجميع معلمي ومعلمات المدرسة، مع مراعاة ذلك في الأداء الوظيفي.
حصص
النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسيوأضافت
الوزارة أنها قررت إدراج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي، على أن تكون في الحصص
الأولى لليوم الدراسي قدر الإمكان.
تطبيق نظام تعليم مدمج للمدارس المشتركة
كما تم تطبيق نظام تعليم مدمج للمدارس المشتركة والمشغلة على فترتين، الأولى صباحية تبدأ من الـ7 صباحًا وتنتهي في الساعة الـ12:45 بعد الظهر، والثانية مسائية تبدأ من 1 ظهرًا وحتى الـ6 مساءً.
وبينت أنه في يوم الأحد 1445/6/18هـ ينتهي الرصيد الاضطراري لعام 2023م، ويوم الاثنين 1445/6/19هـ يبدأ الرصيد الاضطراري للعام المالي 2024م.