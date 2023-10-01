تنبيه عاجل لـ "التعليم" بشأن الطالب المتغيب بدون عذر مقبول

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أعلنت وزار التعليم أن الطالب المتغيب بدون عذر لا يُعاد له الاختبارات القصيرة، ولا يُمنح درجات تعويضية في المشاركة والتفاعل. اضافة اعلان

وأوضحت حسب "الميدان التعليمي"، أنه نم إسناد تنفيذ حصة النشاط لجميع معلمي ومعلمات المدرسة، مع مراعاة ذلك في الأداء الوظيفي.





حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي



بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول



موعد اكتمال إدخال جميع معايير التقويم



وأضافت الوزارة أنها قررت إدراج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي، على أن تكون في الحصص الأولى لليوم الدراسي قدر الإمكان.تطبيق نظام تعليم مدمج للمدارس المشتركةكما تم تطبيق نظام تعليم مدمج للمدارس المشتركة والمشغلة على فترتين، الأولى صباحية تبدأ من الـ7 صباحًا وتنتهي في الساعة الـ12:45 بعد الظهر، والثانية مسائية تبدأ من 1 ظهرًا وحتى الـ6 مساءً.وبينت أنه في يوم الأحد 1445/6/18هـ ينتهي الرصيد الاضطراري لعام 2023م، ويوم الاثنين 1445/6/19هـ يبدأ الرصيد الاضطراري للعام المالي 2024م.ومن اليوم الأحد وحتى الخميس، بدأت اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445هـ، لجميع الطلاب على مستوى مدارس المملكة، وذلك لجميع المراحل التعليمية، من الصف الثالث وحتى السادس، وللمرحلتين المتوسطة والثانوية.وحددت الوزارة الخميس القادم، موعدًا لاكتمال إدخال جميع معايير التقويم للصفين الأول والثاني الابتدائي، واكتمال إدخال درجات أعمال السنة ومعايير التقويم لنظام المسارات بالمرحلة الثانوية وللمرحلتين الابتدائية والمتوسطة.