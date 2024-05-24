التأمينات الاجتماعية تعلق.. مستفيد يشكو فصله من التأمينات بشكل مفاجئ؟

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تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع تساؤلات واستفسارات أحد المستفيدين بشأن فصله من التأمينات بشكل مفاجئ.



الفصل من التأمينات



وقال المستفيد في رسالته: "تم فصلي من التأمينات منذ بداية الشهر وعند التواصل مع مسؤول المؤسسة يقول مشكلة من التأمينات والفصل منهم الرجاء التأكيد؟ ما الحل؟".وأجابت التأمينات عبر حساب العناية بالعملاء "حياك الله, يتم استبعادك عن طريق جهة العمل فور تركك للعمل وبحد أقصى بنهاية شهر ترك العمل، وفي حال تجاوز ذلك يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد عن طريق التأمينات اون لاين بإتباع الخطوات الموضحة في الرابط التالي " هنا ".كذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أنه يلزم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للدفعة الواحدة.جاء ذلك في ردمن التأمينات، عبر حسابه في منصة إكس بقوله: "هل يؤثر فصلي على سحب مبلغ اشتراكاتي من التأمينات؟".وأجابت التأمينات بقولها: "حياك الله يلزم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للدفعة الواحدة مرفق لكم توضيح لشروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك/ المشتركة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز".

أيضا أوضحت التأمينات، أن التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على مستحقات المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية".

وأضافت ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابها في منصة "إكس": "وفيما يخص التأثير على الضمان الاجتماعي يمكنك التواصل مع الضمان الاجتماعي للاختصاص وإفادتك".



المشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية



والمشتركون في نظام التأمينات الاجتماعية بصفة إلزامية هم:- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية، لأداء عمل بصورة رئيسة داخل المملكة مقابل أجر، أيًا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها, ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه.- العامل السعودي الذي يعمل خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، يخضع لفرع المعاشات، متى ثبت قيام علاقة عمل بينه وبين صاحب العمل.‌- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري.‌- يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العاملين دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.ـ يطبق فرع المعاشات بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون تمييز في الجنس، بشرط أن يكون العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن الستين.



