شركة أرامكو توتال ساتورب تعلن عن وظائف شاغرة

أ أ
أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في مدينة الجبيل الصناعية عن توفر وظائف لحملة الدبلوم فأعلى حسب المسميات التالية:
وظائف أرامكو توتال- مراجع داخلي (Internal Auditor)
- مهندس عمليات كبير (Senior Process Engineer)
- كبير المدققين الداخليين (Senior Internal Auditor)
- محاسب أول أصول المشروع (Sr. Project Asset Accountant)
- أخصائي أداء الشركات (Corporate Performance Specialist)
- مشرف الرواتب (Payroll Supervisor)
- مشرف علاقات الموظفين (Employee Relations Supervisor)
- منسق اللوجستيات الواردة (Inbound Logistics Coordinator)
- محلل أداء الموردين (Supplier Performance Analyst)
- أخصائي التعويضات والمزايا (Compensations and Benefits Specialist)
- محلل العقود أول (Sr. Contract Analyst)
المزايا:
- رواتب تنافسية
- بدل سكن
- بدل نقل
- إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.
- إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.
- تأمين طبي
- راتب إضافي سنوي
- بدل إجازة (70% من الراتب).
- برنامج تملك المنازل للسعوديين.
- بدل تأثيث يدفع مرة واحدة.
- هدايا خدمة كل خمس سنوات.