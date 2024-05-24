قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية يستقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بمقر مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمكة المكرمة

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استقبل قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العقيد عمر بن عيضه الطلحي، اليوم، معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، وذلك بمقر مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة.



أفضل الخدمات لضيوف الرحمن:

وتجول معالي محافظ الاتصالات والفضاء والتقنية، في أقسام المركز، واطلع على آلية سير العمل وكيفية التعامل مع البلاغات والاتصالات الواردة للمركز وإحالتها إلى الجهة المختصة في أسرع وقت ومتابعتها حتى انتهائها بدقة واحترافية عالية، وفق أحدث الوسائل التقنية الموحدة، لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وأهالي منطقة مكة المكرمة بعدة لغات على مدار 24 ساعة.واستعرض العقيد الطلحي، الخدمات المقدمة في غرفة المتابعة الأمنية المكونة من شاشات نقل مباشر لمحافظات منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية الحديثة، ودورها في متابعة تنفيذ الخطط الأمنية.يذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرمة يختص باستقبال جميع المكالمات الطارئة، حيث استقبل خلال موسم حج عام 1444هـ، (1,127,829) اتصالًا، كما تُعد مراكز العمليات أحد مشاريع مبادرات وزارة الداخلية التي تنفذها بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برامج "رؤية المملكة 2030".