عاجل.. أخبار السعودية.. موعد إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مايو وبداية العام الدراسي الجديد 1446هـ

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
"الصندوق العقاري": إيداع 978 مليون ريال في حسابات مُستفيدي "سكني" لشهر مايو
أودع صندوق التنمية العقارية، اليوم الأحد، 978 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر مايو 2024.. المزيد هنا
الخميس أم الأحد.. متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو؟
عادة ما يتم إيداع معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي.. المزيد هنا
رسميًا.. تحديد موعد صرف دفعة يونيو من حساب المواطن
أعلن حساب المواطن، موعد صرف الدعم للدفعة 79 (شهر يونيو 2024)، للمستفيدين الذين أعلنت نتائج أهليتهم.. المزيد هنا
"التعليم" تُحدّد مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446هـ
أعلنت وزارة التعليم، عن مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446ھ لمدارس التعليم العام.. المزيد هنا
شرطة مكة تضبط 3 وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم حملات حج وهمية
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنها تمكنت من القبض على وافدين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقوبة.. المزيد هنا
جريمة مشينة.. القبض على مقيم لقيامه بهذا الفعل الفاضح
قبضت شرطة منطقة القصيم على المقيم من الجنسية الباكستانية محمد وقاص محمد أسلم خان؛ لتحرشه بحدث.. المزيد هنا
"المرور" يتيح خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر
أتاحت الإدارة العامة للمرور، خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر دون الحاجة إلى مراجعة مقارها.. المزيد هنا
أمطار وسيول وصواعق رعدية على مكة والمدينة والرياض و8 مناطق لـ11 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
محاولة الغش 3 مرات تحرم الطالب من دخول الاختبارات لبقية المواد
حذرت وزارة التعليم، الطلاب من أية محاولة للغش خلال الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثالث التي ستنطلق في 4 يونيو القادم.. المزيد هنا
غدًا.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة
ستشهد سماء مكة المكرمة يوم غدٍ الاثنين، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة بالتزامن مع وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرًا، وهو التعامد الأول للشمس هذا العام 2024م.. المزيد هنا
بالفيديو.. "الفوزان" يوضح حكم الحج عمّن لا يُصلي
كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن حكم الحج عمن لا يصلي.. المزيد هنا
في الطريق إلى مكة.. كيف يمكنك الإحرام في الطائرة؟
قالت وزارة الحج والعمرة، إن الإحرام من الطائرة خيار متاح للقادمين جوًّا، إذ يمكنهم الدخول في المناسك عند المرور بسماء الميقات.. المزيد هنا