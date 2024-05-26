عاجل.. أخبار السعودية.. موعد إيداع الضمان الاجتماعي لشهر مايو وبداية العام الدراسي الجديد 1446هـ

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





"الصندوق العقاري": إيداع 978 مليون ريال في حسابات مُستفيدي "سكني" لشهر مايو



الخميس أم الأحد.. متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي لشهر مايو؟



رسميًا.. تحديد موعد صرف دفعة يونيو من حساب المواطن



"التعليم" تُحدّد مواعيد بداية العام الدراسي الجديد 1446هـ



شرطة مكة تضبط 3 وافدين بتأشيرة زيارة لترويجهم حملات حج وهمية



جريمة مشينة.. القبض على مقيم لقيامه بهذا الفعل الفاضح



"المرور" يتيح خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر



أمطار وسيول وصواعق رعدية على مكة والمدينة والرياض و8 مناطق لـ11 مساءً



محاولة الغش 3 مرات تحرم الطالب من دخول الاختبارات لبقية المواد



غدًا.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة



بالفيديو.. "الفوزان" يوضح حكم الحج عمّن لا يُصلي



في الطريق إلى مكة.. كيف يمكنك الإحرام في الطائرة؟

