تصل إلى 10.000 ريال.. "المرور" تحذر من غرامة القيادة تحت تأثير ممنوعات أو مخدرات أو عقاقير

أ أ

أكدت الإدارة العامة للمرور، على أن القيادة تحت تأثير المخدر أو الممنوعات والعقاقير المُحذر منها لا تخضع لمبادرة تخفيض المخالفات المرورية.

وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير مُحذّر من القيادة تحت تأثيرها يؤدي إلى عدم الاستفادة من مهلة سداد غرامات #تخفيض_المخالفات_المرورية بنسبة 50%".





غرامة القيادة تحت تأثير المخدر



4 مخالفات تحرم الاستفادة من تخفيض الـ50%



تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%







وأوضح #المرور_السعودي أن الغرامة المالية تتراوح ما بين 5000 إلى 10000 ريال.كانت الإدارة العامة للمرور، قد حذرت من ارتكاب مجموعة من المخالفات، مما يؤدي إلى الحرمان من تخفيض الـ (50%) بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024م.ويشمل ذلك ارتكاب المخالفات الآتية:1 - التفحيط.2 - قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.3 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.4 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.وبدأت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من 18 / 4 / 2024م، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.