الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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تصل إلى 10.000 ريال.. "المرور" تحذر من غرامة القيادة تحت تأثير ممنوعات أو مخدرات أو عقاقير

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية
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أكدت الإدارة العامة للمرور، على أن القيادة تحت تأثير المخدر أو الممنوعات والعقاقير المُحذر منها لا تخضع لمبادرة تخفيض المخالفات المرورية.اضافة اعلان
وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير مُحذّر من القيادة تحت تأثيرها يؤدي إلى عدم الاستفادة من مهلة سداد غرامات #تخفيض_المخالفات_المرورية بنسبة 50%".

غرامة القيادة تحت تأثير المخدر

وأوضح #المرور_السعودي أن الغرامة المالية تتراوح ما بين 5000 إلى 10000 ريال.

4 مخالفات تحرم الاستفادة من تخفيض الـ50%

كانت الإدارة العامة للمرور، قد حذرت من ارتكاب مجموعة من المخالفات، مما يؤدي إلى الحرمان من تخفيض الـ (50%) بدءًا من تاريخ 18/ 4/ 2024م.
ويشمل ذلك ارتكاب المخالفات الآتية:
1 - التفحيط.
2 -  قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدر أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
3 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (120) كلم/ ساعة فأقل.
4 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.

تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%


وبدأت الإدارة العامة للمرور بدأت اعتبارًا من 18 / 4 / 2024م، تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، بإعفاء قدره (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها من مواطنين ومقيمين وزوار ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل تاريخ 18 / 4 / 2024م.
وأوضحت أن الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتى 18 / 10 / 2024م.
وبينت الإدارة العامة للمرور أن المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيطبق بحقها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%) وفق المدة المحددة نظامًا.
ونوهت بأن سداد المخالفات المرورية يظهر آليًا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصة إيفاء، محذرة من التعامل مع أيّ روابط ومكالمات هاتفية ومواقع تزعم ذلك.

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