ذئب يهاجم شبانا في استراحة.. ماذا حدث؟

أ أ

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس، لحظة تخلص عدد من الشبان من ذئب، وذلك بعد أن اقتحم استراحتهم.



ذئب يقتحم استراحة شبان:

ذئب يهاجم المتنزهين بجبال سلمى في حائل:

ويقول ملتقط الفيديو:" الحمد لله اللي كفانا شره، هذا هجم على الشباب وضربوه بالعمود، وجبنا السلاح والحمد لله".كما يظهر الفيديو أحد الشبان وهو يرفع ملابسه ليظهر أثار هجوم الذئب عليه، وتسببه له بجروح في جسده.بينما قام أحدهم بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، وقتلوه بالفعل، ثم سحبوه إلى الخارج ليتأكدوا من أنه فارق الحياة.وفي وقت سابق حذر خبير الطقس، عبد الحصيني، المتنزهين من هجوم الذئاب المنتشرة في بعض البراري والمناطق الصحراوية.وأوضح أن هناك مصابًا بمستوصف الشنان بمنطقة حائل، إذ هاجمهم ذئب بجبال سلمى وهم جالسون حيث قام الذئب بعضه في يده وفر هاربًا.وطالب الحصيني حينها، بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند التنزه في البر، مشددًا على أنه من مهم المحافظة على الأوراد الشرعية.