التعليم تنشر جداول دروس الحصص من الأسبوع السابع لكافة المراحل الدراسية

أ أ

نشرت وزارة التعليم، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل التعليم العام عبر قنوات عين ومنصة مدرستي.



ومن المقرر أن يتم بث الدروس على تردد عربسات 12437 عمودي 27500 بواسطة 23 قناة بث مباشرة أو عبر قناة يوتيوب التعليمية. اضافة اعلان





بداية العام الدراسي الجديد



معلومات عن منصة مدرستي



جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/fT9Ev0FIDf — قنوات عين (@iEN_tv) September 30, 2023

يذكر أن العام الدراسي الجديد 1445هـ، بدأ قبل أسابيع، وفق التقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم، والذي تضمن 3 فصول دراسية وعددًا من الإجازات المطولة.وتعد منصة مدرستي بمثابة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم، وأطلقتها الوزارة مع بداية جائحة كورونا لمتابعة العملية الدراسية إلكترونيًّا.ويتم حاليا اعتماد الدراسة عن بعد في منصة مدرستي في حالة التقلبات الجوية والإعلان عن تعليق الدراسة من قبل الإدارات التعليمية.