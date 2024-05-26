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لإعطاء الفرصة للآخرين.. 10 دقائق مدة الصلاة في الروضة الشريفة بقرار رسمي

الروضة الشريفة
أرشيفية
أ أ
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أكدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على اشتراط الموافقة على تعليمات الدخول للصلاة في الروضة الشريفة، وذلك قبل إصدار التصريح عبر تطبيق "نسك".اضافة اعلان

تعليمات الدخول للصلاة في الروضة:

وكشفت أن تعليمات الدخول للصلاة في الروضة الشريفة توضح أن وقت الصلاة في الروضة 10 دقائق فقط وذلك لإعطاء الفرصة للآخرين، مشيرة إلى أنه يلزم تأكيد الموعد عند حجز التصريح، والحضور قبل الموعد بربع ساعة، إضافة إلى التأكيد على الحضور قبل الموعد بنصف ساعة في نطاق الحرم.

ونبهت التعليمات إلى أنه يتم استخدام الرمز المرئي للموعد مرة واحدة فقط، ويجب الالتزام بالحضور على الوقت المحدد، وكذلك التأكيد على إظهار الرمز المرئي خلال الدخول من البوابة، حيث لن يتم الدخول إلا به.

ونوهت إلى أنه في حال عدم القدرة على الحضور لزيارة الروضة في الموعد المحدد، يجب إلغاء التصريح لإعطاء فرصة للآخرين، حيث إنه لا يمكن الحجز مرة أخرى إلا بعد عام كامل.

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