الأربعاء، 12 ربيع الأول 1445 ، 27 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. خدمة تواصل لرواتب المعلمين وبشرى لضيوف الرحمن وفرص وظيفية

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

المملكة تعزي حكومة وشعب العراق في ضحايا حريق إحدى قاعات الأفراح
أعربت وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وصادق مواساة المملكة العربية السعودية لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق، جراء وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص بسبب وقوع حريق في إحدى قاعات الأفراح في محافظة نينوى.

التعليم تتيح خدمة "تواصل" لرواتب وبدلات المعلمين والموظفين (التفاصيل كاملة)
أتاحت وزارة التعليم، خدمة الرواتب والبدلات لجميع منسوبيها من معلمين وإداريين عبر خدمة تواصل.

تمديد فترة إلزام الجهات الحكومية تزويد "عقارات الدولة" بأراضيها
مددت الجهات المختصة، فترة إلزام جميع الجهات الحكومية بتزويد الهيئة العامة لعقارات الدولة بجميع بيانات المخططات والأراضي المملوكة لها أو المخصصة، أو المحجوزة لصالحها.

بعد 3 أيام من بدء الإيداع.. تنويه جديد بخصوص الدعم السكني لهؤلاء
أعلن برنامج سكني عن استمرار العمل في إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين.

تنبيه جديد من حساب المواطن حول تأثير العمالة المنزلية على الدعم
من الأسئلة الشائعة حول الدعم المقدم من حساب المواطن، ما يتعلق بالعمالة المنزلية، إذ أن الكثير يتساءل حول إمكانية تأثيرها على استحقاقهم الدعم.
 
طريق بثلاث حارات.. "هيئة النقل" تزف بشرى سارة لضيوف الرحمن
تواصل الهيئة العامة للطرق تنفيذ أعمال مشروع الطريق الرابط بين السيل الكبير وطريق "الرياض - الطائف" السريع، الذي يبلغ طوله 28 كم، ويتضمن 3 حارات في كل اتجاه.

شاهد.. جريان سيول غرب الأكحل نتيجة غزارة أمطار المدينة
استمرارًا للأجواء المتقلبة والطقس غير المستقر، جرت اليوم السيول أنهارًا نتيجة تساقط أمطار غزيرة غرب منطقة المدينة المنورة.

بادر بالتقديم.. وظائف لحملة هذه التخصصات في "الزكاة والضريبة والجمارك"
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر 4 وظائف مُتعددة في مختلف التخصصات بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

رابط التقديم.. "الخطوط الجوية" تطرح وظائف إدارية ومالية شاغرة في جدة
أعلنت شركة الخطوط الجوية عن طرح عدد من الوظائف (الإدارية، المالية) في مقرها الرئيس بمدينة (جدة) لحملة البكالوريوس على النحو التالي:

لأول مرة.. المركز الطبي يجري عملية تكميم لعنق المريء بدون جراحة
أصيب سيدة بارتخاء صمام المريء السفلي بعد إجراء جراحة تكميم منذ نحو خمس سنوات، وبدأت تعاني بعد ذلك من ارتجاع المريء، وهذه مشكلة شائعة بعد جراحة التكميم.

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