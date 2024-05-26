الأحد، 18 ذو القعدة 1445 ، 26 مايو 2024

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مدير الأمن العام يرأس اجتماع اللجنة الأمنية بالحج

البسامي
الفريق محمد البسامي
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رأس معالي مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في مقر الأمن العام بمدينة جدة، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الأمنية للحج.اضافة اعلان
 ونقل معاليه للمجتمعين تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.
وبيّن أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة خطط التكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة في تقديم الخدمات الأمنية لضيوف الرحمن، والتعاون في تنفيذها لتحقيق أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هـ.
 واستعرض المجتمعون أبرز مستجدات خطط القطاعات الأمنية المشاركة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لأمن وطمأنينة ضيوف الرحمن أثناء أداء نسكهم.

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