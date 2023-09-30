السبت، 15 ربيع الأول 1445 ، 30 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

رسمياً.. التعليم تقرر إدراج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
أ أ
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وجهت وزارة التعليم جميع الإدارات التعليمية في جميع المناطق، بأهمية تفعيل برامج الإدارة العامة للنشاط الطلابي داخل المدارس على مستوى إدارات التعليم، مع تشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة وفق ميولهم وحاجاتهم.اضافة اعلان

إدراج حصص النشاط الطلابي



وقررت وزارة التعليم رسمياً إدراج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي، على أن تكون ضمن الحصص الأولى قدر المستطاع.

وأكدت وزارة التعليم أهمية التقيد في ما يخص تفعيل حصص النشاط، وذلك وفقا لما ورد في دليل الخطط الدراسية "الإصدار الثالث" للعام الدراسي 1445، وذلك بواقع ثلاث حصص في الأسبوع لطلاب وطالبات الصفوف الأول والثاني والثالث، وحصتين في الصفوف: الرابع والخامس والسادس، في المرحلة الابتدائية، وحصة واحدة في الأول والثاني والثالث متوسط، وحصة واحدة في الصف الأول والثاني والثالث من المرحلة الابتدائية في مدارس تحفيظ القرآن الكريم.

وكذلك في المدارس السعودية في الخارج بواقع ثلاث حصص في الأسبوع لطلاب وطالبات الصفوف الأول والثاني والثالث، وحصتين في صفوف الرابع والخامس والسادس، في المرحلة الابتدائية، وحصة واحدة في الأول والثاني والثالث متوسط.

دليل الخطط الدراسية


وأشارت وزارة التعليم إلى إدراج حصص النشاط الطلابي ضمن الجدول الدراسي بحسب ما ورد في دليل الخطط الدراسية، وفقا لمهمات مدير ووكيل المدرسة، بحيث تكون في الحصص الأولى لليوم الدراسي قدر الإمكان، كما يقوم مدير المدرسة أو وكيله بتوزيع المهمات والواجبات على أعضاء منسوبي المدرسة، وإصدار التكاليف اللازمة لإنجاز أعمال النشاط الطلابي بالمدرسة.

في سياق متصل، أوضح دليل الخطط الدراسية أنه لا يسند لرائد النشاط حصص دراسية إلا بعد استيفاء أنصبة معلمي التخصص وبما لا يتجاوز عدد الحصص التي تسند إليه 12 حصة صفية في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و10 حصص صفية في المرحلة الثانوية، وكذلك إسناد حصة النشاط لمشرفي مجالات الأنشطة (جميع معلمي ومعلمات المدرسة)، وتكون الأولوية للمعلمين الذين لديهم اهتمام بكل مجال، مع مراعاة ذلك في الأداء الوظيفي.

كما أكد الدليل على وضع خطة زمنية للأنشطة والفعاليات المقدمة في حصة النشاط وتعتمد من مدير المدرسة، كذلك مشاركة جميع المعلمين والمعلمات في المدرسة بدعم نشاطات وفعاليات حصة وبرامج النشاط، وفي حال عدم وجود رائد نشاط مفرغ يكلف مدير المدرسة أحد المعلمين بريادة النشاط والتخطيط للأنشطة في المدرسة والإشراف على تنفيذيها والمشاركة فيها، ويعفى من حصص الانتظار والإشراف اليومي والمناوبة حسب إمكانية الجدول المدرسي، ويبدأ تنفيذ الحصة من الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي وتتوقف قبل الاختبارات النهائية بأسبوعين.

 الإشراف على تنظيم الطلاب



وشدد الدليل على أهمية الإشراف على تنظيم الطلاب والطالبات في الدخول لمجالات حصص النشاط وفقا لرغباتهم، ومتابعة تنفيذ حصص النشاط من خلال الزيارات الميدانية وتقييم أداء المعلمين والإداريين، كذلك العمل على تحقيق مستهدفات النشاط وتحقيق مؤشرات الاداء للأنشطة الطلابية، كذلك تمكين رائد النشاط من الصرف على برامج النشاط وفق التعميم الخاص بالميزانية التشغيلية للمدرسة والتي منها مخصص النشاط الطلابي وتهيئة الفصول والمقرات اللازمة لتنفيذ حصة النشاط وتأمين احتياجات التنفيذ وفق متطلبات وخصائص المرحلة الدراسية والفئات العمرية.

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