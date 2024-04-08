29 رمضان.. شرورة "نجران" تُسجل أعلى درجة الحرارة اليوم بـ 39 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 في شرورة، و38 في وادي الدواسر، و37 في حفر الباطن، وأقلها 11 درجات في طريف والسودة.وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في مكة، و35 في الدمام والأحساء والدهناء، و34 في جازان ونجران والخرج والقنفذة والعلا، و33 درجة في جدة وبريدة والمدينة المنورة، و31 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة وطريف 11، والقريات 12، وأبها والباحة وتبوك والعلا وسكاكا 15 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.