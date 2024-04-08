الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

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29 رمضان.. شرورة "نجران" تُسجل أعلى درجة الحرارة اليوم بـ 39 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، أنه سجل ارتفاعًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 في شرورة، و38 في وادي الدواسر، و37 في حفر الباطن، وأقلها 11 درجات في طريف والسودة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 36 في مكة، و35 في الدمام والأحساء والدهناء، و34 في جازان ونجران والخرج والقنفذة والعلا، و33 درجة في جدة وبريدة والمدينة المنورة، و31 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة وطريف 11، والقريات 12، وأبها والباحة وتبوك والعلا وسكاكا 15 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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