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وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 37 من طلبة كلية الملك فهد البحرية

وزير الدفاع
وزير الدفاع
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رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج الدفعة (٣٧) من طلبة كلية الملك فهد البحرية في مقر الكلية بالجبيل.اضافة اعلان

تخريج الدفعة 37 من طلبة كلية الملك فهد البحرية:


وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد كلية الملك فهد البحرية اللواء البحري الطيار الركن فيصل بن فهد الغفيلي.
وفور وصول سمو وزير الدفاع عُزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى قائد كلية الملك فهد البحرية كلمة رحب فيها بسمو وزير الدفاع، ورفع له أسمى آيات الشكر والتقدير على رعاية سموه لحفل تخريج الدفعة (٣٧) من طلبة كلية الملك فهد البحرية، موصيًا الخريجين بالإخلاص لله ثم القيادة والوطن، واستحضار المسؤولية الكبيرة والأمانة العظيمة في حماية هذه البلاد الغالية، واستثمار كل ما تعلموه من مهارات ومعارف، ومواصلة التدريب والتعليم التخصصي.
وأشار إلى أن الدفعة تضم من بين خريجيها عددًا من أبناء الدول الشقيقة من مملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
بعد ذلك جرى العرض العسكري، ثم ألقى الطلبة نشيد الكلية، وسُلّمت راية الكلية، وأدى الخريجون القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرم سمو وزير الدفاع الطلبة المتفوقين، وتسلَّم سموه هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.
عقب ذلك، تقلَّد الخريجون رتبهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية، ثم اختُتم الحفل بالسلام الملكي.
حضر الحفل معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين، وأولياء أمور الخريجين.

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