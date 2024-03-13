3 رمضان.. استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة المسجلة بعموم المملكة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39
في مكة المكرمة و36 في جدة، و35 في ينبع، وأقلها 8 درجات في القريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 34 درجة في المدينة والقنفذة وبيشة وشرورة، و33 في جازان والعلا، و30 في تبوك وبريدة والداومي، و26 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة والقريات 8، ورفحاء وطريف والصمان 10، والمجمعة وحائل وسكاكا 12 درجة مئوية.