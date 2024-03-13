الأربعاء، 03 رمضان 1445 ، 13 مارس 2024

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3 رمضان.. استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة المسجلة بعموم المملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 في مكة المكرمة و36 في جدة، و35 في ينبع، وأقلها 8 درجات في القريات شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 34 درجة في المدينة والقنفذة وبيشة وشرورة، و33 في جازان والعلا، و30 في تبوك وبريدة والداومي، و26 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة والقريات 8، ورفحاء وطريف والصمان 10، والمجمعة وحائل وسكاكا 12 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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