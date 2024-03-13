3 رمضان.. استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة المسجلة بعموم المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 39 في مكة المكرمة و36 في جدة، و35 في ينبع، وأقلها 8 درجات في القريات شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 34 درجة في المدينة والقنفذة وبيشة وشرورة، و33 في جازان والعلا، و30 في تبوك وبريدة والداومي، و26 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة والقريات 8، ورفحاء وطريف والصمان 10، والمجمعة وحائل وسكاكا 12 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.