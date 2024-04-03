24 رمضان.. شرورة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 34 مئوية

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34
في شرورة بـ"نجران" والقنفذة بـ"مكة"، وأقلها 8 درجات في السودة
بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في جازان، و32 في الدمام وينبع والأحساء، و29 درجة في الرياض، و27 في المدينة المنورة.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، وأبها والباحة 13، وطريف 14، والقريات وحائل والطائف والدوادمي 15 درجة مئوية.