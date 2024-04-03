الأربعاء، 24 رمضان 1445 ، 03 أبريل 2024

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24 رمضان.. شرورة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 34 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في شرورة بـ"نجران" والقنفذة بـ"مكة"، وأقلها 8 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 33 درجة في جازان، و32 في الدمام وينبع والأحساء، و29 درجة في الرياض، و27 في  المدينة المنورة.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 9، وأبها والباحة 13، وطريف 14، والقريات وحائل والطائف والدوادمي 15 درجة مئوية.

أمطار غزيرة وسيول وصواعق ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مع جريان السيول والصواعق المصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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الأربعاء 24 رمضان.. توقيت السحور والإفطار بجميع المناطق

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