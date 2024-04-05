27 رمضان.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 38 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 في مكة المكرمة و35 في جدة وينبع وجازان والأحساء، وأقلها 8 درجات في السودة بمنطقة عسير.وأضاف أنه سجل اليوم، 34 في الدمام والقنفذة والتنهات والصمان والدهناء والمدينة المنورة، و31 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 8، والباحة 13، والطائف 14، وطريف وحائل 15 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.