الجمعة، 26 رمضان 1445 ، 05 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

27 رمضان.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 38 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
اضافة اعلان

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 في مكة المكرمة و35 في جدة وينبع وجازان والأحساء، وأقلها 8 درجات في السودة بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 34 في الدمام والقنفذة والتنهات والصمان والدهناء والمدينة المنورة، و31 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 8، والباحة 13، والطائف 14، وطريف وحائل 15 درجة مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

اقرأ أيضا

خطيب المسجد النبوي: أمامكم ليلة هي أرجى ليالي ليلة القدر وهذه علامات قبول الأعمال

تفاصيل الجدول الزمني لحركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

بيان عاجل بشأن تأجيل الإخلاء في حي الفيصلية بالدرعية

التفاصيل كاملة.. العقيد الشكرة: يستعرض إعلان تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%

تنبيه من حساب المواطن بخصوص التحقق من البيانات في هذا التوقيت

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 1:47 م الخميس، 04 أبريل 2024

25 رمضان.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 38 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 1:04 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

24 رمضان.. شرورة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 34 مئوية

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 12:49 م الأربعاء، 13 مارس 2024

3 رمضان.. استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة المسجلة بعموم المملكة

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 1:57 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

2 رمضان.. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة ومكة تُسجل 40 مئوية