27 رمضان.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 38 مئوية

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38
في مكة المكرمة و35 في جدة وينبع وجازان والأحساء، وأقلها 8 درجات في السودة
بمنطقة عسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 34 في الدمام والقنفذة والتنهات والصمان والدهناء والمدينة المنورة، و31 في الرياض.
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درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 8، والباحة 13، والطائف 14، وطريف وحائل 15 درجة مئوية.