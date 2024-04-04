25 رمضان.. مكة تُسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 38 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 38 في مكة المكرمة و36 في جدة وينبع، وأقلها 15 درجات في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 35 في القنفذة، و34 في جازان، و33 درجة في شرورة والدمام والوجه، و31 المدينة المنورة، و30 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:السودة 9، وأبها والباحة 13، وطريف 14، والقريات وحائل والطائف والدوادمي 15 درجة مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.