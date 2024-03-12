2 رمضان.. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة ومكة تُسجل 40 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا
ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
* درجات الحرارة العظمى وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات
الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 6 درجات في طريف
شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 35 درجة في جدة وجازان وشرورة وينبع، و32 في المدينة المنورة و25 في الرياض.
* درجات الحرارة الصغرىأما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على
النحو التالي:
طريف 6، والقريات 7، والسودة 8، وسكاكا وتبوك 9، ورفحاء 10 درجات مئوية.