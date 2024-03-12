2 رمضان.. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة ومكة تُسجل 40 مئوية

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





* درجات الحرارة العظمى



* درجات الحرارة الصغرى



* أمطار غزيرة ورياح مغبرة



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 6 درجات في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 35 درجة في جدة وجازان وشرورة وينبع، و32 في المدينة المنورة و25 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 6، والقريات 7، والسودة 8، وسكاكا وتبوك 9، ورفحاء 10 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.