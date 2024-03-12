الثلاثاء، 02 رمضان 1445 ، 12 مارس 2024

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2 رمضان.. ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة ومكة تُسجل 40 مئوية

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل ارتفاعًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
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* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 40 في مكة المكرمة والقنفذة، وأقلها 6 درجات في طريف شمال المملكة.
وأضاف أنه سجل اليوم، 35 درجة في جدة وجازان وشرورة وينبع، و32 في المدينة المنورة و25 في الرياض.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
طريف 6، والقريات 7، والسودة 8، وسكاكا وتبوك 9، ورفحاء 10 درجات مئوية.

* أمطار غزيرة ورياح مغبرة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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