يتدفق كالنهر.. لليوم الخامس تواصل جريان سيل وادي الخرمة بالطائف (فيديو)

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، يتواصل جريان سيول وادي الخرمة بمحافظة الطائف مع أمطار غزيرة بمنطقة مكة المكرمة.





تواصل جريان سيل وادي الخرمة بالطائف



أمطار وسيول ورياح مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل جريان سيل وادي الخرمة بالطائف، والذي تدفق كالنهر وسط طقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم والرياض تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.