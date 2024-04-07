يتدفق كالنهر.. لليوم الخامس تواصل جريان سيل وادي الخرمة بالطائف (فيديو)

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بالتزامن
مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، يتواصل
جريان سيول وادي الخرمة بمحافظة الطائف مع أمطار غزيرة بمنطقة مكة المكرمة.
تواصل جريان سيل وادي الخرمة بالطائفوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تواصل جريان سيل وادي الخرمة بالطائف،
والذي تدفق كالنهر وسط طقس غير مستقر.
📍تواصل جريان وادي #الخرمة— طقس (@tqqs) April 6, 2024
لليوم الرابع على التوالي
شرق #الطائف
السبت ٢٧ #رمضان ١٤٤٥هـ
6 إبريل 2024م
متابعة | خالد السبيعي
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