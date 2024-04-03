تضرر المنازل.. مشاهد جوية للبرق والسيول في شوارع الدوادمي بالرياض

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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت، اليوم الأربعاء، السيول المتدفقة كالأنهار مع البروق والرعود.
واندفعت بقوة حاملة كميات كبيرة من البرد، وملأت شوارع محافظات الرياض خاصة محافظة الدوادمي.
📍 مشاهد جوية للسيول— طقس (@tqqs) April 2, 2024
في شوارع #الدوادمي
الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
2 إبريل 2024م
متابعة | فهد الرويس
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ارتفاع
السيول في أحياء الدوادمي وتضرر المنازلوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة اندفاع السيول التي
اغرقت الطرق والشوارع وارتفعت حتى وصلت للمنازل بالدوادمي التي تضررت، مع تقلبات
جوية وطقس غير مستقر.
📍شاهد— طقس (@tqqs) April 2, 2024
ارتفاع السيول في بعض أحياء #الدوادمي وتضرر بعض المنازل
الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
2 إبريل 2024م
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