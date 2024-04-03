تضرر المنازل.. مشاهد جوية للبرق والسيول في شوارع الدوادمي بالرياض

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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت، اليوم الأربعاء، السيول المتدفقة كالأنهار مع البروق والرعود.

واندفعت بقوة حاملة كميات كبيرة من البرد، وملأت شوارع محافظات الرياض خاصة محافظة الدوادمي.







ارتفاع السيول في أحياء الدوادمي وتضرر المنازل



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة اندفاع السيول التي اغرقت الطرق والشوارع وارتفعت حتى وصلت للمنازل بالدوادمي التي تضررت، مع تقلبات جوية وطقس غير مستقر.





أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول مع البرد



الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر



أمطار رعدية على معظم المناطق حتى السبت



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من أمس الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل.