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بحيرات.. شاهد ماذا فعلت الأمطار والسيول بشوارع وطرقات المدينة؟

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سيول المدينة
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مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة، اليوم الثلاثاء، وأغرقت شوارع وطرقات المدينة واندفعت كالأنهار نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة.اضافة اعلان

السيول تحول شوارع وطرقات المدينة لبحيرات

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغرقت مياه السيول والأمطار شوارع وطرقات المدينة، مع تقلبات جوية بالحريق وطقس غير مستقر.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.


أمطار وسيول وبرد ورياح متربة

وأضاف أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الرياض.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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