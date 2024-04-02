بحيرات.. شاهد ماذا فعلت الأمطار والسيول بشوارع وطرقات المدينة؟

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مع التقلبات
الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول المتدفقة، اليوم الثلاثاء، وأغرقت شوارع وطرقات المدينة واندفعت كالأنهار نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة.
السيول تحول شوارع وطرقات المدينة لبحيراتوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغرقت مياه السيول
والأمطار شوارع وطرقات المدينة، مع تقلبات جوية بالحريق وطقس غير مستقر.
📍شوارع #المدينة_المنورة— طقس (@tqqs) April 2, 2024
بعد الأمطار الغزيرة
الثلاثاء ٢٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
2 إبريل 2024م
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