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وزير الدفاع ونائب رئيس وزراء الكويت يبحثان التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين

وزير الدفاع ونائب رئيس وزراء الكويت
وزير الدفاع ونائب رئيس وزراء الكويت
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التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس مجلس وزراء دفاع دول التحالـف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، على هامش الاجتماع الثاني لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي تسـتضيفه الرياض اليوم، معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة بدولة الكويت الشقيقة.اضافة اعلان

بحث التعاون العسكري والدفاعي


 وجرى خلال اللقاء التأكيد على الروابط والعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، واستعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وبحث التعاون العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وممثل المملكة لدى التحالف الإسلامي العسـكري لمحاربـة الإرهـاب اللواء الركن ظافر بن محمد الشهري.

كما حضره من الجانب الكويتي رئيس هيئة مكتب وزير الدفاع العميد الركن طلال أحمد الكندري، ومدير التعاون العسكري العميد الركن البحري فهد عبدالرحمن العتيبي.

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