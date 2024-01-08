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مختص يكشف الفرق بين العطور الأصلية والمقلدة.. وكيفية التفريق بينهما؟

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إبراهيم الغديَّر
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قال إبراهيم الغديَّر، مختص في مجال العطور، إن العطور المغشوشة غالبًا ما يكون سعرها متدني، مؤكدا أنه لا يمكن التفريق بين بعض العطور المقلدة والأصلية، وأن السبيل الوحيد للتأكد يكون عبر تطبيق "صحتي" المتوفر للمستخدمين داخل المملكة.اضافة اعلان

تصنيع العطور ليست مضرة:


وخلال لقاء مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية"، أضاف أن المواد الداخلة في تصنيع العطور ليست مضرة كما يعتقد البعض، موضحًا أن أغلب مصانع العطور تستخدم في إنتاجاتها زيوت عطرية وكحول وبعض المواد الكيميائية البسيطة.

وعن تجارة العطور، قال "الغدير" إنها سوق مربحة، لكن يشترط فيها الخبرة في المجال، إذ لا يتوقف الأمر عند تقديم عطر جيد فقط، وإنما يجب أن تكون هناك دراية جيدة بإدارة رأس المال.

وأكد أن سوق العطور يعتمد على التسويق الجيد بنسبة 100% حتى يحقق النجاح المطلوب، مشيرًا إلى أن أغلب المديرين التنفيذين في شركات العطور المحلية السعودية حاليًا هم في الأساس ذوي خبرة في التسويق.

شروط لإنجاح حملة تسويقية:


ويشترط "الغدير" لإنجاح حملة تسويقية لبراند جديد أن يخصص مبلغ من 200 إلى 500 ألف ريال فقط للتسويق، عبر مسارين: المؤثرين والمشاهير، والحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



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