الإثنين 27 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 27 شوال 1445 هجرية، الموافق 6 مايو 2024م.



مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 27 شوال 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:31 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:45.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:20 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:42 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 27 شوال 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 4:24المدينة – 4:18الرياض – 3:49○ موعد أذان الظهرمكة – 12:18المدينة – 12:19الرياض – 11:50○ موعد أذان العصرمكة – 3:37المدينة – 3:45الرياض – 3:17○ موعد أذان المغربمكة – 6:49المدينة – 6:54الرياض – 6:26○ موعد أذان العشاءمكة – 8:19المدينة – 8:24الرياض – 8:56