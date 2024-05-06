الإثنين، 27 شوال 1445 ، 06 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

الإثنين 27 شوال .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 27 شوال 1445 هجرية، الموافق 6 مايو 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الاثنين 27 شوال 1445هـاضافة اعلان

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:31 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:45.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:20 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:42 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 27 شوال 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:24
المدينة – 4:18
الرياض – 3:49
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:50
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:37
المدينة – 3:45
الرياض – 3:17
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:49
المدينة – 6:54
الرياض – 6:26
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:19
المدينة – 8:24
الرياض – 8:56


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