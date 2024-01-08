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بعد ظهورها في محمية جزر فرسان.. هل تشكل حيتان الأوركا خطرا على الإنسان؟

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حيتان الأوركا
أ أ
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تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مع سؤال أحد الأشخاص بشأن حوت الأوركا ومدى تشكيله خطرا على صحة الإنسان.

دور حوت الأوركا في النظام البيئي:


ورد المركز: "يلعب حوت الأوركا دورًا إيكولوجيًا هامًا في البيئات البحرية حيث يأتي في أعلى هرم السلسلة الغذائية، وبالتالي يتحكم في أعداد الكائنات البحرية الأخرى، وبالرغم من عدم تسجيل حوادث هجوم لحوت الأوركا ضد الإنسان، إلا أنه يوصى بعدم الإقتراب منه أو السباحة معه بسبب بنيته الضخمة و صعوبة توقع تصرفاته.

في وقت سابق، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور حوت "الأوركا "في مياه محمية جزر فرسان بجازان.

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إن هذه الحيتان من الثدييات البحرية المعروفة بذكائها وبنيتها الاجتماعية، ولها أهمية بالغة في سلامة النظم البيئية البحرية.

و"الحوت القاتل" أو "الأُوركا" (بالإنجليزية: Killer Whale أو Orca) هو حوت مُسَنن ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، والتي تعد أكبر عضو فيها.

نظام غذائي متنوع:


تتميز الحيتان القاتلة بنظام غذائي متنوع، بالرغم من أن الأفراد منه يتخصصون غالبا في أنواع معينة من الفرائس. فيتغذى البعض حصرا على الأسماك، بينما يصطاد آخرون الثدييات البحرية مثل الفقمات وغيرها من أنواع الدلفين.



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