عاجل.. 10 خطوات لتوثيق المؤهل الدراسي في منصة مسار .. وطريقة التسجيل

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تقدم منصة "مسار" العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تسهيل الأمور على المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدماتها مثل توثيق مؤهلاتهم التعليمية.





طريقة توثيق المؤهل في منصة مسار الإلكترونية



طريقة التسجيل في منصة مسار



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