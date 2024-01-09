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عاجل.. 10 خطوات لتوثيق المؤهل الدراسي في منصة مسار .. وطريقة التسجيل

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مسار
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تقدم منصة "مسار" العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تسهيل الأمور على المواطنين الراغبين في الاستفادة من خدماتها مثل توثيق مؤهلاتهم التعليمية.

طريقة توثيق المؤهل في منصة مسار الإلكترونية


لتوثيق المؤهل في وزارة الموارد البشرية عبر منصة مسار الإلكترونية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1- عليك زيارة منصة مسار الإلكترونية من هنا.
2- سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور .
3- اختر انشاء طلب.
4- قم بملء البيانات الشخصية المطلوبة.
5- انقر على أيقونة التالي.
6- قم بتعبئة بيانات المؤهل.
7- قُم برفع نسخة من المؤهل.
8- ستظهر البيانات الوظيفية الجديدة.
9- أكد على الشروط والأحكام.
10- اضغط على خانة إرسال الطلب.

طريقة التسجيل في منصة مسار


لتوثيق المؤهل على منصة مسار، يلزم للمواطن أن يكون مسجلا في المنصة، ويمكن اتباع الخطوات التالية.

1- الدخول إلى رابط منصة “مسار” الإلكترونية.
2- الضغط على إنشاء حساب مستخدم.
3- إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
4- الضغط على أيقونة التحقق.
5- إدخال البيانات المطلوبة في الصفحة التالية.
6- كتابة كود التحقق الذي يصل إلى رقم الجوال.
7- اتباع التعليمات لاستكمال عملية التسجيل.
8- ستصل رسالة تؤكد نجاح التسجيل في منصة.اضافة اعلان

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