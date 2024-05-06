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شاهد.. جريان السيول في ثادق وبروق تضيء سماء المجمعة

بروق
أمطار وسيول وبروق
أ أ
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على أحياء منطقة الرياض.

أمطار وسيول وبروق

وأظهر مقطع فيديو جريان السيول في محافظة ثادق بمنطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية.اضافة اعلان
كما وثق مقطع فيديو آخر، بروق شديدة أضاءت سماء محافظة المجمعة، في منطقة الرياض، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار على الرياض.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في وقت سابق - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح السطحية

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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