شاهد.. جريان السيول في ثادق وبروق تضيء سماء المجمعة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على أحياء منطقة الرياض.



أمطار وسيول وبروق



توقعات حالة الطقس



حركة الرياح السطحية



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سيل شعيب المنجور في الصفرات بمحافظة ثادق

الأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥هـ

5 مايو 2024م

متابعة | مازن ابوغانم

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. pic.twitter.com/GXeG7cfQjs — طقس (@tqqs) May 5, 2024

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شاهد

روعةالبروق شرق #المجمعة 😍👌🏻

الأحد ٢٦ شوال ١٤٤٥هـ

5 مايو 2024م

متابعة | احمد المسند

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. pic.twitter.com/KBAoArqEmY — طقس (@tqqs) May 5, 2024

وأظهر مقطع فيديو جريان السيول في محافظة ثادق بمنطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية.كما وثق مقطع فيديو آخر، بروق شديدة أضاءت سماء محافظة المجمعة، في منطقة الرياض، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار على الرياض.توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في وقت سابق - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.