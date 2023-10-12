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صحيفة تواصل الالكترونية

وزير الخارجية يجري اتصالا بنظيريه في فرنسا وإيطاليا حول ما يجري في غزة

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وزير الخارجية
أ أ
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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية إيطاليا أنطونيو تاياني.اضافة اعلان

الأوضاع في غزة:


وبحث الجانبان خلال الاتصال، تطور الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، كما جدد سموه رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل، مؤكداً أهمية احترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف المتنازعة، وضرورة رفع الحصار عن غزة.

وأكد سمو وزير الخارجية، على تكاتف الجهود الدولية لتهدئة الأوضاع ووقف العمليات العسكرية، وإيجاد حل عادل وشامل ينصف الشعب الفلسطيني الشقيق، مع أهمية تجنب المزيد من التصعيد والعنف.

وزيرة خارجية فرنسا:


كما أجرى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزيرة خارجية الجمهورية الفرنسية كاثرين كولونا.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة استمرار التصعيد العسكري في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره للعمل على وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين.

وشدد سمو وزير الخارجية، على ضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة ورفع الحصار عنها، مؤكداً سموه أن حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار.

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