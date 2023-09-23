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صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم من "سكني" حول موعد إيداع الدعم

قطعة-ارض-سكني
برنامج سكني
أ أ
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تفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لبرنامج "سكني" مع سؤال أحد الأشخاص عن موعد إيداع الدعم.

إيداع الدعم السكني:

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وقال المستفيد في سؤاله: "فضلا منك سؤال ؟ هل يتم غدا يوم الاحد تاريخ ٢٤ إيداع الدعم السكني أم يتم تأجيله ليوم الاثنين ".

وردا على ذلك، أضاف الحساب: "يتم إيداع الدعم السكني تلقائياً بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي، كما نود التذكير بأهمية الإنتظام في السداد بحسب الجدولة الخاصة بكم".

شروط انتفاع ذوي الأمراض المستعصية من الدعم السكني 


وكشف برنامج سكني في تنويه سابق عن شروط انتفاع ذوي الأمراض المستعصية والإعاقة من الدعم السكني. 

وقالت خدمة "العناية بالمستفيدين": "من لديه مرض مستعص أو من ذوي الهمم العالية، وكان مرضه أو إعاقته تجعله غير قادر على العمل بناء على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة لدراسة الحالة، بالإمكان تقديم اعتراض وإرفاق المستندات الداعمة من خلال الحساب الشخصي في سكني".

شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني


ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.


https://twitter.com/SaudiHousingCC/status/1705494014084927609?t=P3NmxKjDregcZGqcFZQEDw&s=08

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