أخطاء طبية بعسير والشرقية .. الكشف عن أكثر المناطق وأقلها تسجيلا للحالات

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تصدرت المنطقة الشرقية قرارات الإدانة بقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، بإجمالي 42 قرارا بـ24%.



عسير تأتي ثانيا اضافة اعلان



قضايا ووفيات



وفي المرتبة الثانية حلت عسير بإجمالي 26 قرارا بـ15%، والطائف ثالثا "21 قرارا" بـ12%، وتساوت الرياض والأحساء خامسا، بإجمالي 20 قرارا بـ11.56%، بحسب "الوطن".وبلغ إجمالي قرارات الإدانة بوفيات الأخطاء الطبية 173 قرارا بـ29%، مقابل 424 قرارات عدم الإدانة بـ71%، واستحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية، الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية تبعا للإدانة من عدمها، حيث بلغ إجمالي القرارات المتعلقة 98 قرارا بـ16.41%.وحلت الأحساء ثانيا، بإجمالي 97 قرارا بـ16%، وعسير ثالثا، بإجمالي 87 قرارا بـ15%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 78 قرارا بـ13%، والرياض رابعا، بإجمالي 72 قرارا بـ12%كما تصدرت الأحساء قرارات عدم الإدانة الصادرة، حيث بلغ إجمالي قرارات عدم الإدانة 77 قرارا بـ18%، وحلت المدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 72 قرارا بـ17%.وفي المركز الثالث جاءت عسير بإجمالي 61 قرارا بـ14%، والشرقية رابعا، بإجمالي 56 قرارا بـ13%، والرياض خامسا، بإجمالي 52 قرارا بـ12%.597 قرارات متعلقة بوفيات الأخطاء الطبية%71 قرارات عدم الإدانة%29 قرارات الإدانة6 مناطق تتصدر قرارات الإدانةالأكثر قرارات متعلقة بوفيات الأخطاء الطبيةالشرقية: 16.41%الأحساء: 16%عسير: 15%المدينة: 13%الرياض: 12%الأكثر قرارات إدانةالشرقية: 24%عسير: 15%الطائف: 12%الرياض والأحساء: 11.56%حائل: 5%الأكثر قرارات عدم إدانة:الأحساء: 18%المدينة: 17%عسير: 14%الشرقية: 13%الرياض: 12%