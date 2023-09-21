أخطاء طبية بعسير والشرقية .. الكشف عن أكثر المناطق وأقلها تسجيلا للحالات

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تصدرت المنطقة الشرقية قرارات الإدانة بقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، بإجمالي 42 قرارا بـ24%.
عسير تأتي ثانياوفي المرتبة الثانية حلت عسير بإجمالي 26 قرارا بـ15%، والطائف ثالثا "21 قرارا" بـ12%، وتساوت الرياض والأحساء خامسا، بإجمالي 20 قرارا بـ11.56%، بحسب "الوطن".
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وبلغ إجمالي قرارات الإدانة بوفيات الأخطاء الطبية 173 قرارا بـ29%، مقابل 424 قرارات عدم الإدانة بـ71%، واستحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية، الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية تبعا للإدانة من عدمها، حيث بلغ إجمالي القرارات المتعلقة 98 قرارا بـ16.41%.
وحلت الأحساء ثانيا، بإجمالي 97 قرارا بـ16%، وعسير ثالثا، بإجمالي 87 قرارا بـ15%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 78 قرارا بـ13%، والرياض رابعا، بإجمالي 72 قرارا بـ12%
كما تصدرت الأحساء قرارات عدم الإدانة الصادرة، حيث بلغ إجمالي قرارات عدم الإدانة 77 قرارا بـ18%، وحلت المدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 72 قرارا بـ17%.
وفي المركز الثالث جاءت عسير بإجمالي 61 قرارا بـ14%، والشرقية رابعا، بإجمالي 56 قرارا بـ13%، والرياض خامسا، بإجمالي 52 قرارا بـ12%.
قضايا ووفيات
597 قرارات متعلقة بوفيات الأخطاء الطبية
%71 قرارات عدم الإدانة
%29 قرارات الإدانة
6 مناطق تتصدر قرارات الإدانة
الأكثر قرارات متعلقة بوفيات الأخطاء الطبية
الشرقية: 16.41%
الأحساء: 16%
عسير: 15%
المدينة: 13%
الرياض: 12%
الأكثر قرارات إدانة
الشرقية: 24%
عسير: 15%
الطائف: 12%
الرياض والأحساء: 11.56%
حائل: 5%
الأكثر قرارات عدم إدانة:
الأحساء: 18%
المدينة: 17%
عسير: 14%
الشرقية: 13%
الرياض: 12%