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أخطاء طبية بعسير والشرقية .. الكشف عن أكثر المناطق وأقلها تسجيلا للحالات

أنواع_الأخطاء_الطبية
أخطاء طبية
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تصدرت المنطقة الشرقية قرارات الإدانة بقضايا الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية، بإجمالي 42 قرارا بـ24%.

عسير تأتي ثانيااضافة اعلان

وفي المرتبة الثانية حلت عسير بإجمالي 26 قرارا بـ15%، والطائف ثالثا "21 قرارا" بـ12%، وتساوت الرياض والأحساء خامسا، بإجمالي 20 قرارا بـ11.56%، بحسب "الوطن".

وبلغ إجمالي قرارات الإدانة بوفيات الأخطاء الطبية 173 قرارا بـ29%، مقابل 424 قرارات عدم الإدانة بـ71%، واستحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من القرارات المتعلقة بوفيات الأخطاء الطبية، الصادرة عن الهيئات الصحية الشرعية تبعا للإدانة من عدمها، حيث بلغ إجمالي القرارات المتعلقة 98 قرارا بـ16.41%.

وحلت الأحساء ثانيا، بإجمالي 97 قرارا بـ16%، وعسير ثالثا، بإجمالي 87 قرارا بـ15%، والمدينة المنورة رابعا، بإجمالي 78 قرارا بـ13%، والرياض رابعا، بإجمالي 72 قرارا بـ12%

كما تصدرت الأحساء قرارات عدم الإدانة الصادرة، حيث بلغ إجمالي قرارات عدم الإدانة 77 قرارا بـ18%، وحلت المدينة المنورة ثانيا، بإجمالي 72 قرارا بـ17%.

وفي المركز الثالث جاءت عسير بإجمالي 61 قرارا بـ14%، والشرقية رابعا، بإجمالي 56 قرارا بـ13%، والرياض خامسا، بإجمالي 52 قرارا بـ12%.

قضايا ووفيات


597 قرارات متعلقة بوفيات الأخطاء الطبية

%71 قرارات عدم الإدانة

%29 قرارات الإدانة

6 مناطق تتصدر قرارات الإدانة

الأكثر قرارات متعلقة بوفيات الأخطاء الطبية

الشرقية: 16.41%

الأحساء: 16%

عسير: 15%

المدينة: 13%

الرياض: 12%

الأكثر قرارات إدانة

الشرقية: 24%

عسير: 15%

الطائف: 12%

الرياض والأحساء: 11.56%

حائل: 5%

الأكثر قرارات عدم إدانة:

الأحساء: 18%

المدينة: 17%

عسير: 14%

الشرقية: 13%

الرياض: 12%

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