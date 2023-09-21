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معدل وفياتها الأعلى .. الكشف عن سبب تعرض جازان لصواعق رعدية شديدة باستمرار

الطقس - امطار رعدية - سحب رعدية - البرق
المسند
أ أ
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نشر خبير الطقس والمناخ الدكتور عبد الله المسند مقطع فيديو يظهر تعرض مناطق واسعة في جازان لصواعق رعدية شديدة.

ومضات برق وصواعق:اضافة اعلان


وقال المسند عبر حسابه على "تويتر" إنه بسبب موقعها الجغرافي المميز فإن كثافة ومضات البرق والصواعق في منطقة جازان وبمعدل 55 ومضة للكيلو المتر المربع سنوياً، يعتبر أكبر من معدل ومضات البرق والصواعق في جميع دول القارة الأوروبية وشمالي أفريقيا.

وأضاف أن معدل الوفيات بسبب ضربات الصواعق في منطقة جازان هو الأعلى في المملكة.

واقترح المسند استخدام مانعة الصواعق في المنازل فضلاً عن المباني الحكومية والتجارية في منطقة جازان، وفي حالة العواصف الرعدية الشديدة كن في مبنى أو في سيارة.

وقال: "هذا آمن بإذن الله،ولي تجربة مشاهدة العواصف الرعدية والصواعق العنيفة والمتتالية في جازان لم أشاهدها في نحو 80 دولة زرتها .. والله الحافظ".

الفصول المناخية:

في وقت سابق، قال المسند إنه وفقا لحركة الأرض حول الشمس فإن يوم غد الجمعة آخر يوم في فصل الصيف الذي بلغ طوله 93 يوماً.

وأضاف: يدخل فصل الخريف الذي يبلغ طوله 89 يوماً، بنما طول فصل الشتاء 88 يوماً، وفصل الربيع 92 يوماً. في مثل هذه الأيام يطول الليل بمقدار دقيقة و 25 ثانية يومياً.

وتابع: النهار هذا اليوم أطول من نهار 21 ديسمبر (الانقلاب الشتوي) (المربعانية) بنحو ساعة ونصف، وأقصر من نهار 21 يونيو(الانقلاب الصيفي) بساعة ونصف.


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