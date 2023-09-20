الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

شرط مهم قبل السفر لدول مجلس التعاون.. توضيح من الجوازات

الجوازات
الجوازات
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن متطلبات السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

الهوية الوطنية:اضافة اعلان


وسأل المغرد تحديدا عن الهوية الوطنية وما إذا كان السفر يصح إذا لم تكن سارية أم لا.

وردا على ذلك، قالت الجوازات: "يتطلب الهوية الوطنية الأصل للسفر لدول مجلس التعاون الخليجي ويشترط أن تكون صلاحية الهوية أكثر من ثلاثة أشهر".

منصة إكس:


في وقت سابق، كشف المديرية العامة للجوازات، أن إجراءات دخول الأطفال الذي ولدوا  في دول خارج المملكة.

وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أنه في مثل هذه الحالات يلزم مراجعة سفارة المملكة لإصدار تأشيرة دخول للمولود مع وجود جواز سفر مستقل للمولود.

جاء ذلك ردًا على سؤال يقول: " إنا وزوجي مقيمين فالمملكة ولكن جبت مولود ف مصر ما هي الإجراءات اللازمة لدخول المولود هل يوجد رسوم أو لا مع العلم الزوجة على كفاله الزوج".

توضيح مهم من "الجوازات" حول تصاريح السفر للأبناء


وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات توضيحًا هامًا فيما يخص تصاريح السفر للأبناء.

ما العمل في حال وجود صك حضانة؟


وأوضح حساب خدمة العملاء على "تويتر"، أنه في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له.
وأضاف أن ذلك تشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة "عدم السفر بالمحضون".

تنبيه بشأن آلية تغيير صورة جواز السفر

كما أكدت المديرية أنه عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي.
إرشادات هامة عند إصدار أو تجديد جواز سفرك

وبينت أنه عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك. نسعد بخدمتكم”.

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية - ابشر
5:36 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بيان عاجل من الداخلية حول تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة

gffhfz
4:51 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

شاهد.. تساقط أمطار غزيره مع صواعق على وادي سبه بالباحة

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
4:38 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

وزير الطاقة لـ"فوكس نيوز" الأمريكية: أزمة أسعار البنزين لديكم نتيجة نقص القدرات التكريرية

أخبار السعودية
4:37 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع الدعم السكني ومصير الدعم الإضافي وتطبيق لمنع الزحام أمام المدارس

اقرأ أيضا

عاجل.. إحباط تهريب 8 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بالشرقية

ارتكب جريمة قتل بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصاً في جان بنجران

فتح باب التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي للطالبات

هيئة المنافسة تسمح باستيراد قطع غيار سيارات مطابقة للجودة

51 لغة عالمية لإرشاد قاصدي بيت الله الحرام

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الجوازات 8:29 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

4 خطوات للاستفادة من خدمة الوثائق الرقمية عبر "أبشر"

WhatsApp Image 2023-08-26 at 3.04.16 PM 3:37 م السبت، 26 أغسطس 2023

حملات مفاجئة تضبط 5500 منتج طبي في جدة

قطعة-ارض-سكني 1:10 م السبت، 26 أغسطس 2023

متى يتم توزيع الأراضي بالعلا؟.. توضيح مهم من "سكني"

1548629 8:52 م الخميس، 24 أغسطس 2023

زمن قياسي للإسعاف الجوي بجدة .. نقل حالة سقوط من الدور الثالث

اقرأ أيضا

أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية
2:54 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

وزير الموارد: احتساب مواطني دول الخليج من ضمن نسب التوطين

أخبار السعودية
1:33 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إجازة اليوم الوطني وعشرات الوظائف بـ روشن وأرامكو

غعه 6
11:46 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مغادرة الطائرة الإغاثية الخامسة إلى ليبيا لمساعدة متضرري الفيضانات

الهيئة الملكية بالعلا
11:41 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

تعرف على التفاصيل.. 45 وظيفة في الهيئة الملكية بالعلا والرياض

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الجوازات
5:54 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

شرط مهم قبل السفر لدول مجلس التعاون.. توضيح من الجوازات

وزارة الداخلية - ابشر
5:36 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بيان عاجل من الداخلية حول تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:27 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

التأمينات: 4 حالات لصرف معاش الدفعة الواحدة للمستفيد

زلازل
5:25 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بعد الأردن .. زلزال جديد يضرب سواحل دولة عربية

عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي
4:38 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

وزير الطاقة لـ"فوكس نيوز" الأمريكية: أزمة أسعار البنزين لديكم نتيجة نقص القدرات التكريرية

أخبار السعودية
4:37 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد إيداع الدعم السكني ومصير الدعم الإضافي وتطبيق لمنع الزحام أمام المدارس